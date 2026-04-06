פרשה ביטחונית חמורה: 4 לוחמים נעצרו בחשד לריגול עבור איראן

החיילים, המשרתים ביחידות קרביות, חשודים כי קיימו קשר עם גורמי מודיעין איראניים במהלך ימי המלחמה. המעצרים בוצעו בשני גלים במקביל על ידי שב"כ והמשטרה

שירות הביטחון הכללי ויחידת להב 433 של המשטרה חוקרים בימים אלו את אחת הפרשות הביטחוניות החמורות שנחשפו מאז תחילת המלחמה. כך מפרסמים הערב (שני) ב-i24NEWS.

הותר לפרסום כי ארבעה חיילים בשירות סדיר, כולם משרתים בתפקידי לחימה ביחידות קרביות, נעצרו בחשד שפעלו בשירות המודיעין האיראני.

על פי החשד, החיילים עמדו בקשר עם סוכנים איראניים והעבירו להם מידע רגיש תוך ניצול הגישה המבצעית שניתנה להם במסגרת תפקידם.

המעצרים בוצעו במהלך השבוע האחרון בשני גלי מעצרים מתוזמנים. חלק מהם עדיין מנועי מפגש עם עורך דין - מעצרם של כלל החשודים הוארך.

זוהי אינה פרשת הריגול הראשונה שמתגלה בישראל, אך היא נחשבת לאחת מהחמורות שפורסמו.