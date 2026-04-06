מתחיל ממחר: שינוי משמעותי בהנחיות פיקוד העורף

פיקוד העורף מודיע על שיניו מקיף בזמני ההתגוננות בשורה של אזורים, החל ממחר בשעות הצהריים

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, הודיע כי החל ממחר בשעת 12:00 בצהריים, יצא לפועל שינוי במדיניות ההתגוננות ביישובי רמת הגולן ועמק הירדן. על פי ההחלטה יוארך זמן ההתגוננות בחלק מהיישובים.

ממפקד הפיקוד נמסר: "שינוי זמני התגוננות מבטא את החשיבות העליונה שאנו מייחסים לשמירה על חיי אדם. השינוי ביישובי הצפון באזור רמת הגולן ועמק הירדן הוא המשך ישיר לשורת שינויים שביצענו בשבועות האחרונים באופן שקול, מקצועי ומבוקר".

על פי קלפר "כחלק מתהליך מתמיד של למידה והתאמה למציאות המבצעית. הארכת זמני ההתגוננות ביישובים הרלוונטיים תאפשר לתושבים היערכות טובה יותר בעת חירום, במטרה למקסם את ביטחונם".

על פי שינוי המדיניות יבוצעו השינויים הבאים:

ב-14 יישובים יוארך זמן ההתגוננות ממיידי ל-15 שניות.

ב-8 יישובים יוארך זמן ההתגוננות ממיידי ל-30 שניות.

⁠ב-7 יישובים יוארך זמן ההתגוננות מ-15 שניות ל-30 שניות.

ב-7 יישובים יוארך זמן ההתגוננות מ-15 שניות ל-45 שניות.

ב-8 יישובים יוארך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-45 שניות.

ב-5 יישובים לא יחול שינוי בזמן ההתגוננות.





רשימת היישובים וההשפעה על זמני ההתרעה צורפה על ידי פיקוד העורף:



מזמן התרעה מיידי ל-15 שניות (14 יישובים): בוקעתא, עין קנייא, מג'דל שמס, מסעדה, אלוני הבשן, נווה אטי"ב, אודם, אל-רום, נמרוד, מרום גולן, עין זיוון, נוב, רמת מגשימים וחספין.



מזמן התרעה מיידי ל-30 שניות (8 יישובים): קשת, אורטל, אלי-עד, אפיק, יונתן, מיצר, נטור ואבני איתן.



מ-15 שניות ל-30 שניות (7 יישובים): אניעם, גשור, כפר חרוב, נאות גולן, מבוא חמה, גבעת יואב ובני יהודה.



מ-15 שניות ל-45 שניות (7 יישובים): קדמת צבי, מעלה גמלא, חד נס, כנף, רמות, חמת גדר ועין גב.



מ-30 שניות ל-45 שניות (8 יישובים): קצרין, אלמגור, האון, מסדה, מעגן, שער הגולן, תל קציר וצמח

