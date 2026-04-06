מוזיאון ביום: מוזיאון אילת

"להימלט משאון העיר הגדולה אל השקט של אילת זה מיתוס ששייך לעברה הרחוק של העיר, שכן בשנים האחרונות לא באים אליה רק בשביל השקט", אומר יוסי חן, מנהל תאגיד התיירות העירוני באילת. "אילת מציעה שפע של פעילויות ומוקדי בילוי לכל הגילים ולכל הסוגים".

כשמתארחים בעיר הדרומית נהנים מכל רגע. בתי המלון מציעים מגוון שווה לכל נפש, החופים נקיים ומסודרים ויש כמובן חוף נפרד ללא כל עלות. שירותי הדת טובים ובכל פינה אפשר למצוא מסעדה כשרה או כשרה למהדרין ובית כנסת.





מוזיאון אילת עירי

המוזיאון ההיסטורי של העיר אילת הוקם ביוזמתה של ותיקי העיר ומתנדבים מארגונים שונים כדי לספר את תולדות התפתחותה ההיסטורית, כלכלית, תעשייתית ותיירותית.

מה באתר: שלושה אולמות ובהם צילומים, מצגות ומיצגים על התפתחות העיר; מאות צילומים המתארים את שלבי הקמתה, בשימת דגש על השנים הראשונות; מיצג מולטימדיה; מיצגים של החברות והגופים המרכזים שליוו ומלווים את העיר מאז הקמתה כמו ארקיע, נמל אילת, חברת המלח, "מקורות", המצפה התת ימי.

לקהל הרחב: מבנה המוזיאון מאפשר ביקור וצפייה ללא הדרכה. אפשרות להדרכת קבוצות, בתיאום מראש. במקום מגוון סרטים ביניהם: מבצע "עובדה", תיעוד של אילת בשנות ה-50, ה-60 וה-70 וסיפור מרתק על תפיסת האונייה "קארין A". משך הביקור בין חצי שעה לשעה וחצי. יותם 2, אילת.