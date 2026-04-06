הטרגדיה של משפחת גרשוביץ בחיפה: "אנשים אהובים עם לב זהב"

הותר לפרסום שמותיהם של ארבעת ההרוגים שחולצו מהריסות המבנה שקרס אתמול בחיפה בעקבות נפילת טיל איראני: בני הזוג ולדמיר (73) ולנה אוסטרובסקי (68), בנם דימטרי גרשוביץ (42) ובת זוגו לוסיל-ג'ין (29), אזרחית הפיליפינים.

דימה היה בנם היחיד של ולדימיר ולנה, דימה ולוסיל ג'יין נישאו באפריל 2024.

המשפחה ביקשה למסור: "משפחה של אנשים אהובים עם לב זהב. תמיד היו אדיבים ונעימים לכל מי שפגשו, אהבו את החיים, אהבו תרבות ואהבו טיולים. הם השאירו חותם של אור בכל מקום שהלכו אליו ובכל אדם שפגשו. אנחנו המשפחה שבורי לב. לאבד אותם זאת טרגדיה איומה. לא רק לנו, אלא לכל מי שהכירו. הם יחסרו לנו מאוד".

שר התרבות והספורט מיקי זוהר ספד ללנה, שהייתה מורה לפיתוח קול בבית הספר "ניסן נתיב": "הלב נשבר עם ההודעה על ארבעת הנרצחים מפגיעת הטיל בחיפה. אחת מהן היא לנה אוסטרובסקי, שלימדה פיתוח קול בבית הספר למשחק ״ניסן נתיב״ ודורות של שחקנים עברו אצלה בסטודיו. כל אחד מהאזרחים שנרצחו הוא עולם ומלואו, אני שולח תנחומים לבני משפחת הנרצחים וקרוביהם, יהי זכרם ברוך".

נזכיר כי כוחות ההצלה איתרו הבוקר ללא רוח חיים את שני הלכודים האחרונים -גבר ואישה כבני 80, בני הזוג גרשביץ. שנותרו תחת הריסות המבנה שקרס אמש. בכך עלה מספר ההרוגים באירוע הקשה לארבעה. תחקיר חיל האוויר חושף: כשל טכני בטיל האיראני מנע את יירוט.

בצה"ל חוקרים את נסיבות פגיעת הטיל האיראני בלב שכונת המגורים. מהתחקיר הראשוני של חיל האוויר עולה כי הטיל ששוגר מאיראן התפרק באוויר בעודו בגובה רב.

מדובר בכשל טכני של הטיל עצמו, שהוביל לתוצאה קטלנית: העובדה שהטיל התפרק למספר חלקים בשלב מוקדם של הטיסה מנעה ממערכות ההגנה האווירית את היכולת לשגר לעברו מיירטים. חצי מגוף הטיל הכבד נפל בעוצמה ישירה על מבנה המגורים וגרם לקריסתו המיידית, בעוד שאר חלקי הטיל התפזרו במוקדים שונים ברחבי העיר.