טראמפ מזהיר: "קיבלתי הצעה מאיראן, הדד ליין לא זז"

הנשיא טראמפ משוחח עם כתבים בטקס חג הפסחא בבית הלבן ומודיע כי קיבל הצעה 'משמעותית' מאיראן אך שהיא לא מספיקה, והדד ליין לתקיפה מאסיבית על תשתיות האנרגיה והנפט של המשטר לא השתנה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחח כעת עם כתבים מחוץ לבית הלבן, בטקס מיוחד לציון חג הפסחא הנוצרי. טראמפ הודיע כי קיבל טיוטות והצעות מהאיראניים, אך שהן לא מספקות, והודיעה כי הדד ליין לתקיפה הרסנית נותר כמו שהיה קודם.

במענה לשאלות כתבים הסביר הנשיא: "הם הגישו לנו הצעה, הצעה משמעותית אבל היא לא מספיק טובה, זה צעד משמעותי אבל לא מספק. הדד ליין (לתקיפות על תחנות האנרגיה) נשאר כמו שהיה, אנחנו נראה מה יקרה".

טראמפ הוסיף והדגיש: "לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני, אם לא היינו יוצאים מההסכם הגרוע של ברק חוסיין אובמה בכהונה הראשונה שלי, ישראל הייתה נעלמת, נמחקת מפני העולם וכל המזרח התיכון היה, לכל הפחות, בצרות גדולות. זה היה השלב הראשון, אחרי זה חיסלנו את סולימאני, ועכשיו אנחנו משמידים את המדינה הזו, אני לא אוהב לעשות את זה, אבל הם פשוט לא רוצים להודות בכניעה, אבל הם יכנעו".

לבסוף איים הנשיא בתוקף: "ואם הם לא ייכנעו, לא יהיו להם גשרים, לא יהיו להם תחנות כוח, אני לא רוצה להגיד מה עוד, יש דברים אפילו גרועים יותר, אבל אני לא רוצה לאמר אותם פה, אם זה תלוי בי ניקח להם גם את הנפט, הוא פשוט יושב שם".

"אני מקווה שזה יכול להיגמר מהר, אנחנו יכולים לעזוב עכשיו ויקח להם 15 שנה לבנות את מה שהשמדנו, אבל אני מתכוון לסיים את העבודה, לא יכולה להיות להם גרעין, הם משוגעים".