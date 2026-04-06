רום ברסלבסקי מזועזע: ״זו יריקה בפרצוף שלי!״

שורד השבי רום ברסלבסקי התייחס היום (שני) לבחירה בגל הירש, מתאם השבויים והנעדרים, להשיא משואה בטקס המשואות.

רום מתח על כל ביקורת חריפה. ״גל הירש, מתאם השבויים והנעדרים במלחמת חרבות ברזל, נבחר להיות מדליק משואה בטקס העצמאות של מדינת ישראל. הבחירה הזו זה יריקה בפרצוף שלי, של אבא שלי, אמא שלי, ושל כל משפחות החטופים כאחד.

אותו אדם שמדגיש כמה החטופים חשובים לו, וכמה פעל למעננו, שיצא בפומבי נגד משפחות החטופים ואיים לתבוע משפחות חטופים כמה וכמה פעמים, אותו גל הריש שבעיניי רק משחק בפוליטיקה, אותו גל שאפילו לא הגיע לדבר אותי על ההשתחררות שלי או שאל לשלומי. זה האדם שנבחר להדליק טקס משואות במדינת ישראל, אותה מדינה שבורה ממלחמות. את הטקס לא אצפה״.