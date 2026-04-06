חיסול ממוקד ברצועה: חוסל בכיר חמאס האחראי על הברחות נשק.

צה"ל ממשיך בסיכול תשתיות הטרור במרכז הרצועה: המחבל שחוסל, עלי אחמד עלי עמראין, היה בורג מרכזי במערך האספקה של חמאס ואחראי להזרמת אמצעי לחימה ששימשו לפיגועים נגד כוחותינו

צה"ל ממשיך לפעול בנחישות להסרת איומים ברצועת עזה. הותר לפרסום כי שלשום (שבת), כוחות הצבא תקפו וחיסלו במרכז הרצועה את המחבל עלי אחמד עלי עמראין, דמות מפתח במערך ההברחות של ארגון הטרור חמאס.

עמראין היה אמון על אספקת אמצעי לחימה רבים ומגוונים לארגון הטרור, נשק ששימש באופן ישיר להוצאה לפועל של פעולות טרור רבות ברחבי הרצועה נגד אזרחים וכוחות הביטחון.





על פי הודעת הצבא, החיסול הממוקד בוצע במטרה להסיר איום מיידי על הכוחות הפועלים בשטח ולפגוע בשרשרת האספקה וההתעצמות של חמאס. עמראין נחשב ליעד משמעותי, שכן פעילותו אפשרה למחבלי הארגון להמשיך ולהחזיק ביכולות לחימה מבצעיות למרות הלחץ הצבאי המתמשך.

בצה"ל מדגישים כי כוחות פיקוד הדרום נותרים פרוסים במרחב בהתאם להסכמים הקיימים, תוך שמירה על דריכות גבוהה. "כוחותינו ימשיכו לפעול בעוצמה ובכל האמצעים הנדרשים להסרת כל איום מיידי על ביטחון המדינה וחיילי צה"ל", נמסר מהצבא.

חיסולו של עמראין מצטרף לשורת סיכולים של דרגי השטח והלוגיסטיקה בארגון הטרור, מהלך שנועד לשחוק את יכולת השיקום של חמאס ולמנוע ממנו להתארגן מחדש לביצוע מתקפות נוספות.