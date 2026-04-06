עכשיו זה רשמי: כך תיראה החזרה ללימודים אחרח פסח

שר החינוך יואב קיש הציג את מתווה החזרה המדורגת לספסל הלימודים מיד לאחר חופשת הפסח. כל הפרטים

שר החינוך יואב קיש סיכם היום (ב') את מתווה הלמידה לימים הקרובים, לפיו ביום חמישי ושישי (9-10 באפריל) לא יחול שינוי במדיניות הנוכחית ומערכת החינוך תמשיך לפעול במתכונת שפעלה ערב החג, בהתאם למפת הצבעים של פיקוד העורף.

ההחלטה התקבלה לאחר סדרת דיונים שקיים השר עם הנהגת השלטון המקומי, המועצות האזוריות ופורום הנהגת ההורים הארצית. על פי הסיכום, המענים הקיימים עבור החינוך המיוחד, נוער בסיכון והפעילות הבלתי פורמלית יימשכו כסדרם בימים אלו.

לקראת יום ראשון: דיון מכריע אצל ראש הממשלה

השאלה הגדולה נותרת לגבי המשך השבוע הבא. הערב צפוי להתקיים דיון בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובהשתתפות שרי החינוך, הביטחון והאוצר, בו ייבחן מתווה הלמידה החל מיום ראשון (12 באפריל).

במשרד החינוך נערכים לאפשרות של הרחבת הלמידה הפיזית במוסדות החינוך, ככל שמדיניות פיקוד העורף תאפשר זאת. המודלים שנבחנים כעת לשלב הראשון מדברים על נוכחות פיזית של 30% עד 50% ממצבת התלמידים, תוך שילוב של למידה מקוונת ותחלופה מחזורית בין הקבוצות.

חזרה מודולרית לפי יכולת המיגון

במשרד מדגישים כי יישום המתווה יבוצע בתיאום מלא עם הרשויות המקומיות, תוך התחשבות במצב הביטחוני הייחודי לכל אזור וביכולת המיגון הספציפית של כל מוסד חינוכי. השאיפה היא לאפשר חזרה בטוחה ורחבה ככל הניתן, אך בגישה מודולרית המותאמת לשטח.

הודעה סופית לגבי מודל החזרה הקבוע לשבוע הבא תפורסם לאחר שפיקוד העורף יעדכן את מדיניות ההתגוננות הרלוונטית לימים אלו.