תופעה מחרידה: יהודי בן 21 נעצר בחשד לריגול עבור איראן

צעיר יהודי בן 21 נעצר בחשד שריגל עבור איראן. הצעיר הופעל במשך חודשיים-שלושה, גם במהלך מבצע ״עם כלביא״. נשלח לצלם מספר מוקדים בעיקר באזור ירושלים - בהם שטחים ציבוריים הומי אדם כמו פארקים.

באחת המשימות התבקש לנסוע לכיוון רעננה ולצלם לאורך הדרך - כזכור, היה כבר מקרה בו נתבקש חשוד בריגול לצלם את ביתו של בנט.

עוד עולה כי ביצע את המשימות כשהוא נוהג ברכב, למרות שאין ברשותו רישיון נהיגה.

בתום חקירה של ימ״ר ירושלים והשב״כ היום הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום.

בתקופה האחרונה נחשפות ועוד ועוד פרשות מחרידות של ריגול לטובת איראן, גם בזמן מלחמה.