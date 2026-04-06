הטרגדיה בחיפה: שני הלכודים הנוספים אותרו ללא רוח חיים

לאחר שעות ארוכות ומתוחות של מאמצי חילוץ מורכבים תחת סכנה, כוחות ההצלה איתרו לפני זמן קצר את שני הלכודים הנוספים בזירת ההרס בעיר כשהם ללא רוח חיים. גופתו של אחד מההרוגים כבר חולצה מבין ההריסות, והכוחות פועלים כעת בתנאים מורכבים לחילוץ ההרוג השני.



פראמדיקים של מגן דוד אדום שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותם של שני הנעדרים - גבר ואישה כבני 80.

הטרגדיה התרחשה בעקבות מטח טילים כבד וחריג בעוצמתו ששוגר לעבר אזור מפרץ חיפה והכרמל. אחת הרקטות פגעה פגעה במבנה, מה שהוביל לקריסה של חלקים ממנו וללכידתם של האזרחים מתחת לגל הריסות עצום.

הצוותים בשטח, הכוללים את אנשי פיקוד העורף, יחידות החילוץ המיוחדות, לוחמי האש וגופי ההצלה, פעלו מסביב לשעון מיד עם קבלת הדיווח על הפגיעה. הם השתמשו בציוד הנדסי כבד ובאמצעים טכנולוגיים מתקדמים בניסיון לאתר חללי אוויר ולהגיע אל הלכודים בעודם בחיים. למרות המאמצים הכבירים והתקווה הגדולה להציל חיים, המחלצים נאלצו למרבה הצער לקבוע את מותם של השניים במקום.