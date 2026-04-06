עיר ראשונה הודיעה על חזרה ללימודים

רגע לפני סיומה של חופשת הפסח, עיר ראשונה הודיעה על כוונתה לחדש את הלימודים ביום חמישי הקרוב

עיריית בת ים היא הרשות המקומית הראשונה מבין הערים הגדולות שמודיעה על כוונתה להחזיר את התלמידים לספסל הלימודים מיד לאחר חופשת החג. על פי הודעת ראש העיר צביקה ברוט, המהלך יכלול את גני הילדים וחלק מכיתות היסודי והתיכונים, בכפוף להנחיות פיקוד העורף ומשרד החינוך.

ההחלטה התקבלה לאחר היערכות מקיפה שכללה סריקות יסודיות בחצרות ובגגות מוסדות החינוך לאיתור רסיסי טילים, ניקיונות יסודיים והכשרת סדרנים שיוצבו במוסדות כדי לסייע לצוותי ההוראה במקרה של אזעקה בזמן הלימודים.

בעירייה הבהירו כי הלימודים יתקיימו רק במוסדות בעלי מיגון תקני, וכי המתווה תלוי בכך שלא תירשם הסלמה משמעותית בימים הקרובים. אלוף פיקוד העורף, רפי מילוא, אף סייר לאחרונה בעיר יחד עם ברוט כדי לעמוד מקרוב על המוכנות של גני הילדים לקראת המהלך.

"ל-100 אחוז מהילדים בגן יהיה מקלט תקני"

ראש העיר צביקה ברוט הסביר את ההיגיון שמאחורי המהלך, כשהוא שם דגש על פערי המיגון בבתי התושבים לעומת מוסדות החינוך. "ל-50 אחוז מהילדים בגוש דן אין מקלט תקני בבית, אבל כשהם מגיעים לגני הילדים – ל-100 אחוז מהם יש מיגון תקני בזמן אזעקה", אמר ברוט.

לדבריו, מדובר בניהול סיכונים מושכל שמטרתו לייצר חוסן עירוני. "התפקיד שלנו הוא לתת מענה להורים כדי לקיים חיים בצל שגרת החירום. נדע להתמודד עם כל אתגר במקצועיות ובאורך נשימה".

החזרה – רשות בלבד

בעירייה מדגישים כי למרות פתיחת המוסדות, השליחה ללימודים תישאר באחריות ההורים בלבד. ברוט הבהיר כי הורים שלא ירגישו בנוח לשלוח את ילדיהם למסגרות לא יהיו מחויבים לכך, ולא יירשמו חיסורים לתלמידים שיישארו בבית.

כעת ממתינים בעירייה לאישור הסופי של משרד החינוך והצבא, שעשויים לאפשר את הפתיחה המדורגת לרשויות המעוניינות בכך כבר ביום שאחרי החג.