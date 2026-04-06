יום הולדת שמח: 10 דברים שלא ידעתם על פול ראד

הוא התחיל כדי-ג'יי בבר מצוות, כמעט פוטר מהסט של "חברים" ביומו הראשון, ומסרב להזדקן כבר שלושה עשורים. לרגל יום הולדתו ה-57 של האיש הכי נחמד בתעשייה, חזרנו לתחנות המפתיעות בחייו

פול ראד הוא תופעה הוליוודית ייחודית: כוכב על של מארוול שנראה ומתנהג כמו השכן הנחמד מהדלת ממול. לרגל יום הולדתו, הנה 10 דברים שלא ידעתם על האיש שהצליח לעצור את הזמן:

1. הוא לא מזדקן (מדעית)

זו הבדיחה המפורסמת ביותר עליו, אבל ראד באמת נראה היום כמעט בדיוק כפי שנראה ב-1995. כשהוא נשאל על הסוד שלו, הוא נוהג להתבדח שזה שילוב של קרם הגנה והרבה חושך.

2. הקשר היהודי והשם המקורי

ראד נולד בניו ג'רזי להורים יהודים שהגיעו מבריטניה. שם המשפחה המקורי של משפחתו היה רודניצקי, אך סבו קיצר אותו ל"ראד" כדי להקל על ההשתלבות באנגליה של פעם. הוא אפילו חגג בר מצווה כהלכתה.

3. התחיל בתור DJ בבר מצוות

לפני הפריצה הגדולה, פול עבד כתקליטן באירועים ושמחות. הוא סיפר בראיונות שזה היה אימון מצוין באלתור ובעמידה מול קהל "קשה" של דודות וילדים בני 13.

4. התאונה המביכה בסט של "חברים"

ביומו הראשון על הסט של "חברים", פול רכב על קורקינט שהיה חלק מהתפאורה ודרס בטעות את כף הרגל של ג'ניפר אניסטון. הוא היה בטוח שיפטרו אותו עוד לפני שהספיק להגיד שורה אחת.

5. הדמות שהייתה אמורה להיעלם

הדמות של מייק הניגן (בעלה של פיבי) הייתה אמורה להופיע רק בפרקים בודדים. הכימיה שלו עם ליסה קודרו הייתה כל כך טובה, שהכותבים החליטו להפוך אותו לדמות קבועה עד לסיום הסדרה.

6. הטרול הגדול של קונאן אובריאן

במשך למעלה מ-20 שנה, בכל פעם שראד התארח אצל קונאן אובריאן כדי לקדם סרט חדש, הוא הבטיח להראות "קליפ בלעדי". במקום הסרט שלו, הוא תמיד שידר את אותו קטע ישן ומוזר מהסרט הכושל "מאק ואני".

7. הוא שותף בבעלות על חנות ממתקים

במציאות, פול הוא איש של קהילה. הוא וחברו השחקן ג'פרי דין מורגן קנו יחד חנות ממתקים בניו יורק בשם Samuel's Sweet Shop, רק כדי למנוע ממנה להיסגר לאחר מות הבעלים.

8. האיש הכי סקסי בעולם

בשנת 2021, המגזין People הכתיר אותו כ"גבר הסקסי ביותר בעולם". התגובה שלו הייתה צנועה ומצחיקה: "אני מקווה שעכשיו סוף סוף יוזמינו אותי לארוחות ערב סקסיות עם ג'ורג' קלוני".

9. כותב לא פחות טוב משהוא משחק

מעבר ליכולות המשחק, ראד הוא תסריטאי מוכשר. הוא היה שותף לכתיבת התסריט של "אנטמן", והוא ידוע כמי שמאלתר רבות מהשורות המצחיקות ביותר בסרטים שלו.

10. עבודת הקיץ המפתיעה

כדי לממן את לימודי המשחק שלו, פול עבד במפעל בשר בקנזס, שם תפקידו היה להשתמש במבער כדי לזגג בשר חזיר בסוכר. רחוק מאוד מהשטיח האדום של מארוול.