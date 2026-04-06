מתנת חג לפסח: נסרין קדרי משחררת מיני-אלבום חדש

נסרין קדרי מתנצלת: "זה לא היה צריך לקרות עם רום"

נסרין קדרי מתנצלת: "זה לא היה צריך לקרות עם רום" צילום: נסרין קדרי (צילום: טל עבודי)

בעוד המצב הביטחוני ממשיך להשפיע על עולם התרבות, הזמרת נסרין בוחרת להמשיך ליצור ולהעניק לקהל שלה רגעים של נחמה ושמחה, עד שתוכל לחזור לבמות הגדולות

בעיצומו של חול המועד פסח, כשהאביב כבר כאן והצורך במפלט של שפיות גדל מתמיד, נסרין קדרי עושה זאת שוב. הזמרת הלאומית משחררת היום (שני) מיני-אלבום חדש בשם "יהלום מעבדה", הכולל חמישה שירים חדשים שמהווים מתנה אישית לקהל המעריצים שלה.

שנה של שיאים ואתגרים

האלבום החדש מגיע אחרי שנה אינטנסיבית במיוחד עבור קדרי. לצד הופעות ענק בהיכל מנורה ובקיסריה וטור מצליח בארה"ב, נסרין התמודדה עם פרידה אישית מתוקשרת, אימהות במשרה מלאה לשני ילדים קטנים, וצילומי העונה השלישית של הדוקו-ריאליטי "נסרין אגדה" (HOT), שכבר צבר מעל חצי מיליון צפיות תוך ימים ספורים.

הצצה לתוך ה"מעבדה"

האלבום נוצר בשיתוף פעולה הדוק עם המפיקים המוזיקליים אלירן אליהו ועומרי דהאן. התוצאה היא פסיפס מוזיקלי המציג את כל הגוונים המוכרים של נסרין – מהעוצמה הווקאלית ועד לרגש החשוף.

רשימת השירים באלבום:

יהלום מעבדה (שיר הנושא)

שיר באוטו

מגילות

כל כולי

יאללה באס

לצד השירים, שוחררו סרטוני קליפים קצרים המכניסים את המאזינים לאווירה הייחודית של כל רצועה.

נסרין קדרי מסרה עם צאת האלבום: "אחרי השנה הזו שעברתי, מגיע לי ולכם לקבל יהלום מעבדה בעבודת יד ובהתאמה אישית".