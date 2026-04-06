מסתמן: אלו הכיתות שיחזרו ללימודים ביום חמישי הקרוב

72 שעות לפני סיומה של חופשת הפסח, פיקוד העורף ומשרד החינוך דנים במתווה החזרה ללימודים. מסתמן: אלו הכיתות שיחזרו ללימודים

פיקוד העורף ומשרד החינוך דנים בשעות אלו במתווה להחזרת התלמידים לבתי הספר. על פי הדיווח ב"ישראל היום", בשלב הראשון המהלך יכלול רק שכבות גיל מסוימות ובמוסדות העומדים בתקני מיגון מחמירים.

על פי המסתמן בדיונים שנערכים כעת בין שר החינוך לגורמי פיקוד העורף, הכוונה היא לאפשר חזרה ללימודים עבור תלמידי כיתות א'-ג', הזקוקים למסגרת רציפה, ועבור תלמידי י"א-י"ב הנמצאים בתקופת הבגרויות הקריטית.

עם זאת, החזרה לשגרה תחת אש לא תהיה גורפת. התנאי המרכזי שנדון הוא קיומו של מרחב מוגן תקני בתוך מוסד הלימודים, שיכול להכיל את כלל התלמידים ואנשי הצוות בזמן אמת.

המכשול: בתי ספר שהפכו למקלטים

מעבר לסוגיית המיגון, הדרג המקצועי נתקל בקושי לוגיסטי משמעותי: מבני חינוך רבים ברחבי הארץ משמשים כיום כמקלט זמני עבור אוכלוסיות רחבות שפונו מבתיהן או עבור תושבים שאין בביתם מיגון מתאים.

נוכחותם של אזרחים רבים בתוך שטחי בתי הספר מקשה על היכולת לקיים שגרת לימודים תקינה ובטוחה, ונושא זה עומד במרכז הדיונים כדי למצוא פתרונות חלופיים לאותן אוכלוסיות טרם פתיחת השערים לתלמידים.

בשלב זה טרם התקבלה החלטה סופית לגבי מועד החזרה, והדבר תלוי בהערכות המצב הביטחוניות המשתנות.