שלומי ואסף מובילים - ומי יגיע אחרון לנקודת הסיום ב"מירוץ"?

שלומי ואסף הלכו על משימת "קיצור הדרך" וממשיכים לעקוף את כולם ולסיים את היום במקום הראשון. לעומתם, דני ואזי קיבלו עצור, האם הם יהיו האחרונים שיגיעו ויודחו? כל מה שקרה בפרק של "המרוץ למיליון"

שלומי ואסף מגיעים למקום הראשון בפעם השלישית, אחרי שהחליטו לקחת את משימת "קיצור הדרך" ובנו פרמידה של כוסות - וכשהגיעו ראשונים, הם לא שכחו לקנות ליהודה לוי גלידה.

אבל שאר הזוגות נאלצים להמשיך במשחק ולבצע את כל המשימות של אותו היום ב"מירוץ למיליון". אור ועדי במקום ה-2 ומאי ואיתי במקום ה-3, כמעט בכל משימה.

אזי ודני מקבלים "עצור" שהפתיע אותם, ומרגישים נבגדים. אך בינתיים הם עדיין במשחק, האם הם יודחו בגלל "העצור" שקיבלו? עדיין לא ברור.

אחרי משימת החרב והכובע, ותליית פוסטר תעמולה קומוניסטי - הזוגות מוצאים את עצמם בחדר מלא בטלפונים, שהם צריכים לעבור דרכו ולהאזין לכל טלפון בנפרד בשביל למצוא את המסר - "הכתובת לנקודת הסיום היא בעצם בלדה".

בלדה הוא הרכב שלהם, שם הם צריכים למצוא את הרמז לנקודת הסיום. אור ועדי מגלים את המסר אך מתבלבלים וחושבים כי "בלאדה" הוא מקום, אבל למעשה הרמז נמצא בתוך הרכב. דווקא מאי ואיתי מבינים שמדובר ברכב, אבל עדיין נשארים בחדר עם הטלפונים.



ומי יגיע אחרון לנקודת הסיום? את זה נדע בפרק הבא של "המירוץ למיליון".