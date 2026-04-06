"אתה הדבר המדויק לי": רומי גונן מציגה את בן הזוג החדש

"תודה על האור שאתה מכניס לי לחיים": שלושה חודשים אחרי שהודתה בביישנות כי היא חולקת זוגיות חדשה אך שומרת על פרטיותה, החליטה רומי גונן לצאת לאור. לרגל יום הולדתו של בן הזוג, שיתפה רגעים יומיומיים ופשוטים של אהבה שמרגשים מדינה שלמה

נקודת אור של אהבה: רומי גונן, שחזרה הביתה לאחר תקופה ארוכה וקשה בשבי חמאס, סיפקה אמש (ראשון) לעוקביה חדשות משמחות ומרגשות במיוחד, כשהיא בוחרת לחשוף לראשונה את בן זוגה קבל עם ואינסטגרם.

את הצעד הפומבי בחרה רומי לתזמן עם יום הולדתו של בן זוגה. כדי לציין את המאורע, היא פרסמה אוסף תמונות המספק הצצה לחיי היומיום החדשים שלה. התיעודים מדגישים את היופי שבדברים הפשוטים ביותר: עומדים יחד על קו המים, חולקים כיור במקלחת בבוקר, או פשוט נרדמים מחובקים בסלון הבית.

רומי גונן ובן זוגה צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של רומי גונן

על גבי מקבץ התמונות, הקדישה רומי למושא אהבתה ברכה חמה שקשה להישאר אדישים אליה: "מזל טוב מאמי שלי. תודה על האור שאתה מכניס לי בחיים, תודה שאתה הדבר מדויק לי. טמבלית עליך ברמות".

החשיפה הפומבית המרגשת מגיעה כשלושה חודשים לאחר שהרשת סערה סביב הרמזים שסיפקה על הקשר החדש. כזכור, בחודש ינואר האחרון התארחה גונן בפינת "60 שניות" של משפיענית הרשת ליאל אלי. שם, היא הודתה בחיוך ובביישנות כי היא מאוהבת, אך הבהירה כי היא בוחרת לשמור את זהותו של הבחור לעצמה כשהכריזה: "שכולם ידעו שאני שומרת על הגבר שלי". כעת, נראה שהגיעה העת מבחינתה לצאת יחד אל האור.