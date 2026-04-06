פייק ניוז מרושע נגד אשתו של עיתונאי חדשות 13

פייק ניוז אכזרי במיוחד הופץ נגד אשתו של העיתונאי הבכיר בערוץ 13, שמיהר להדהד את ההודעה שטוענת כי מדובר בשקר מוחלט

ביממה האחרונה הופץ פייק ניוז נגד עו"ד עדי שמחוביץ' גליקמן, אשתו של העיתונאי אביעד גליקמן, בן נטען כביכול שעדי נעצרה באשמת קשר עם האויב לאחר שיצרה קשר עם קבוצת ההאקרים האיראנית חנדלה.

עמוד הטוויטר פייק ריפרוטר, פרסם כי מדובר בפייק וגליקמן עצמו הדהד את ההודעה.

"מדובר בפייק מוחלט: גליקמן לא נעצרה או חשודה ולא התפרסמה ידיעה כזו על עו"ד אחר". עוד נטען כי "הפייק הופץ בין היתר בערוצי הטלגרם חדשות אביאל, חמ"ל ללא צנזורה, וחדשות ישראל קודקוד בטלגרם. רק לשלושת הערוצים האלה כ-200 אלף עוקבים במצטבר".

עוד נטען ב'פייק ריפורטר' כי "מדובר בסיפור דומה לפייק אחר שהופץ לפני כחודש על פרופ' פניה עוז-זלצברגר, ובו נטען שפניה נעצרה לאחר שיצרה קשר עם סוכני חיזבאללה. גם עכשיו כמו אז, מדובר בפייק מוחלט שנוצר והופץ בעיקר בערוצי חדשות אלטרנטיביים".