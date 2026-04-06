בתוך שכונות מגורים: תיעוד מהשמדת תשתיות חיזבאללה בלבנון

חיל האוויר מפרסם תיעודים חדשים מתקיפות ממוקדות ברחבי לבנון, בהן הושמדו משגרים ותשתיות טרור של חיזבאללה שהוסתרו בתוך בניינים אזרחיים. בצה"ל מדגישים את הנחישות להגן על הצפון

המערכה להגנת גבול הצפון נמשכת מסביב לשעון. התיעודים החדשים שיוצאים היום (שני) מלבנון חושפים שוב את שיטת הפעולה של חיזבאללה, שמסתתר מאחורי אזרחים, ואת הפגיעות המדויקות של חיל האוויר שממשיך לפרק את יכולות הארגון.

צה"ל חושף היום (שני) תיעודים חדשים משורת תקיפות שביצע חיל האוויר בימים האחרונים ברחבי לבנון. המטרות שהושמדו כללו תשתיות טרור, משגרים ומחסני אמצעי לחימה של חיזבאללה, שהוסלבו במכוון בלב שכונות מגורים.

התקיפות הממוקדות נועדו לשלול יכולות מארגון הטרור ולחזק באופן משמעותי את קו ההגנה הקדמי של ישראל.





המודיעין המדויק הוביל את מטוסי הקרב למספר מרחבים שונים ברחבי ארץ הארזים. על פי הודעת הצבא, חיל האוויר זיהה ותקף באופן ממוקד את המבנים והתשתיות האזרחיות שחיזבאללה הסב למחסני נשק ולעמדות שיגור קדמיות, במטרה לפגוע בעורף הישראלי ובכוחות המתמרנים.

בצה"ל מצביעים שוב על הדפוס המוכר והמסוכן של הארגון. חיזבאללה ממשיך לפעול מתוך האוכלוסייה האזרחית בלבנון, תוך שהוא מנצל אותה באופן ציני כמגן אנושי. זאת, במטרה להוציא לפועל מתווי טרור שונים נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בגזרה. כדי לצמצם את הפגיעה בבלתי מעורבים, צה"ל נקט שורת צעדים מקדימים טרם התקיפות, הכוללים שימוש בחימוש מדויק, תצפיות רציפות מהאוויר והישענות על מידע מודיעני ממוקד.

נזכיר כי ארגון הטרור השיעי החליט להצטרף למערכה כבר בתחילתה, תוך שהוא פועל בחסות מלאה ובהכוונת המשטר באיראן, במטרה לרתק כוחות ישראלים לגבול הצפון ולפגוע בעורף.

לסיום, בצה"ל מעבירים הבוקר מסר חד וברור לאויב מעבר לגבול. "צה"ל נחוש להמשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה", מדגישים בצבא. המטרה הברורה שעומדת לנגד עיני המפקדים היא לא לאפשר כל פגיעה באזרחי מדינת ישראל, ולהבטיח את חזרתם וביטחונם של תושבי הצפון בפרט