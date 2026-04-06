העיתונאי פרסם כתובות מדוייקות של זירות נפילה: "אדם מופקר"

סערה ברשתות החברתיות בעקבות ציוץ של עיתונאי "הארץ", יוסי מלמן, אשר פרסם את כתובותיהן המדויקות של זירות נפילה בעקבות המטחים מאיראן. בעוד שהצנזורה הצבאית אוסרת בדרך כלל על פרסום מיקומים מדויקים כדי למנוע מהאויב לבצע "תיקון אש" ושיפור דיוק לטילים הבאים, מלמן בחר לחשוף את המידע לציבור.

בתגובה לביקורת הראשונית, טען מלמן כי הוא מסתמך על הכתובות המופיעות בדיווחי מגן דוד אדום, המופצים כחלק מעדכוני השירות הרפואי. אולם, הסבר זה לא סיפק גולשים רבים ואנשי תקשורת שתקפו אותו בחריפות על הפקרת ביטחון המדינה.

שמעון ריקלין: "אין צנזורה לשמאל"

איש התקשורת שמעון ריקלין היה בין המבקרים הבולטים וכתב: "אין צנזורה בישראל (לשמאל). אחרת היית מוחק את הציוץ הזה שמסייע לאויב בשעת מלחמה". מגיבים נוספים הצטרפו לקו התקיף וטענו כי מלמן מסכן את הציבור: "הפכת לאדם מופקר שמסכן אותנו במלחמה. ואל תנסה להיתלות על פרסומי מד״א".

חלק מהתגובות היו ציניות ומרות יותר, כשרמזו לשיתוף פעולה לכאורה עם המשטר בטהרן. "יוסי, אתה עושה עבודה טובה. כל הכבוד. אוהב אותך, מוג'תבא ח'אמנאי (המנהיג העליון של איראן)", כתב אחד הגולשים, בעוד אחר שאל: "כמה כסף משמרות המהפכה משלמים לך פר ציוץ?".