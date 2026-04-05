מה חדש לפסח?

מוצרים חדשים

המותג הקולינרי מאסטר שף מרחיב את קטגוריית הפסטה לקראת חג הפסח ומשיק לראשונה ניוקי תפוחי אדמה, ללא גלוטן וכשר לפסח, פתרון מהיר ונוח להכנת מנות בסגנון איטלקי גם במהלך ימי החג.

הניוקי של מאסטר שף מיובא מאיטליה והשקת המוצר החדש לפסח מגיעה לאחר הצלחת סדרת הניוקי שהושקה בחג השבועות האחרון והגיעה בתוך שבועות ספורים למקום הראשון בקטגוריה* .

הניוקי החדש של מאסטר שף לפסח מבוסס על תפוחי אדמה ומציע מרקם רך ונימוח, לצד הכנה מהירה ונוחה. השילוב בין כשרות לפסח לבין היותו ללא גלוטן נותן מענה לשתי מגמות צרכניות מרכזיות -חיפוש אחר פתרונות קולינריים המתאימים לימי החג, לצד העלייה המתמשכת בביקוש למוצרים ללא גלוטן.

כמו כן משיק המותג מאסטר שף לראשונה דפי אורז מרובעים כשרים לפסח – המתאימים במיוחד למילוי או לטיגון.

המוצרים החדשים של מאסטר שף מצטרפים לשורת מוצרים לפסח שמציע המותג לצרכנים בישראל, המאפשרים להכין גם בפסח ארוחות מגוונות ועשירות מבלי להתפשר על הטעם.

ליצור ולשחק רביעיות מורשת

המציאות עדיין משאירה אתכם רוב הזמן בבית? לכם ולילדים כבר נמאס מהמסכים? המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל מציעה באתר האינטרנט שלה את "רביעיות מורשת" - שילוב של יצירה ומשחק שיחזיר אתכם לימים בהם כל המשפחה, ו/או החברים, יכלו בו זמנית ליהנות וללמוד ממשחק רב משתתפים.

"רביעיות" היה במשך שנים רבות אחד המשחקים האהובים בארץ. מעבר למטרתו הראשונית - השלמת כמה שיותר רביעיות קלפים מאותה קטגוריה - למדו המשתתפים להכיר באמצעותו מגוון רחב של דמויות, מקומות ומושגים מהארץ ומהעולם. "רביעיות מורשת" (שאיירה שמרית שולמן) מוקדש לאנשים, אתרים וחפצים, שעד לפני זמן לא רב כולם בארץ הכירו, ולפעמים אף השתמשו על בסיס יומיומי.

ניתן להוריד את המשחק בקובץ צבעוני, או בשחור-לבן ולצבוע אותו עצמאית. למי שלא יודע, או הספיק לשכוח מצורפות הוראות המשחק. נושאי הרביעיות הם מבנים לשימור (חצר תל חי, צריף בן גוריון), דמויות מפתח בהיסטוריה של ארץ ישראל ומדינת ישראל, משחקים של פעם (גוגואים, זוכרים?), דרכי תקשורת מהעבר (נסו להסביר לילדים למה אי אפשר להתחבר לאינטרנט מטלפון חוגה), חפצים שהיו בשימוש בעלי מקצוע (סדן, פלס), חפצי בית היסטוריים (סמובר, עששית) ועוד.

"רביעיות מורשת" הוא אחת הפעילויות המוצעות במדור "ילדים יוצרים שימור" באתר המועצה לשימור אתרים.

מוזיאון - משחק רביעיות צילום: המועצה לשימור אתרים

רוטב עגבניות לפיצה

מותג המזון האיטלקי ברילה המתמחה בייצור פסטה ורטבים איטלקיים , משיק לראשונה רוטב עגבניות ייעודי לפיצה, הנועד לשדרג את חוויית הפיצה הביתית ולהביא את הטעמים האותנטיים מאיטליה, ישירות למטבח הביתי.

הרוטב אינו מכיל חומרים משמרים, בעל מרקם מדויק שמתאים במיוחד לפיצה ביתית – נמרח בקלות על הבצק ומאפשר תוצאה אחידה ומקצועית. הרוטב מוכן לשימוש ישירות מהצנצנת, ללא צורך בתיבול נוסף, וחוסך זמן והתעסקות במטבח.

מעבר לשימוש כפיזור קלאסי על בצק לפיצה, רוטב הפיצה של ברילה מתאים גם כרוטב DIP למקלות שום, למילוי מאפים איטלקיים ולשימושים קולינריים נוספים.

בברילה מזכירים כי פיצה מצוינת מתחילה אולי בבצק, אבל הרוטב הוא זה שמגדיר את כל החוויה. בהשגחת הבד"צ – אגודת ישראל

עדן קינוחים מציעה סדרת קינוחים כשרים לפסח

חב' עדן קינוחים נרתמה כדי להציע הפוגה קטנה במתח, ולקראת חג הפסח הקרוב היא מציעה מהדורה מיוחדת כשרה לפסח של מגוון קינוחים, המשלבים איכות, חומרי גלם מובחרים וטעמים אהובים.

כל המוצרים מיוצרים בכשרות לפסח, תוך הקפדה על איכות בלתי מתפשרת וחוויית טעם ייחודית.

"בימים כאלה חשוב לנו להוסיף רגעים קטנים של שמחה לשולחן החג. אנחנו מציעים מהדורה של קינוחים כשרים לפסח שמאפשר למשפחות ליהנות מקינוחים איכותיים וחגיגיים" הסביר נאור ברזני, מבעלי עדן קינוחים.

הקינוחים של עדן קינוחים הם קינוחים חגיגיים והם מתאימים לרגע מתוק בסוף הארוחה; לא לדאוג, יש גם פרווה.