רמז שיאיר גולן קיבל מידע מחמאס וחוייב להתנצל: ״זה נגמר״

‏יו״ר הדמוקרטים יאיר גולן, התייחס היום (ראשון) לפשרה בה אדם שטען שכביכול היו לו מידע פנימי על מתקפת ה-7 באוקטובר - חויב להתנצל בפניו.

בדבריו כתב גולן: ״מי שמסית ומשקר - ישלם. אל תטעו, אין כאן ״שיח פוליטי״. יש כאן מכונת רעל שיטתית שמטרתה אחת: לזרוע שנאה ולקרוע את החברה הישראלית מבפנים.

‏שי שמסיאן, שהפיץ נגדי עלילות שווא, נאלץ עכשיו לחזור בו, להתנצל ולשלם את המחיר.

‏עידן החסינות נגמר. סיימנו להבליג. אנחנו לא נתרגל לשקרים ולא נאפשר התרת דם. המסר שלי ברור: מי שבוחר להרעיל - ישלם״.

נזכיר, כי במסגרת תיאוריות קונספירציה שרצו ברשת, הואשם גולן בדבר ״בוגדים מבפנים" שכביכול סייעו לחמאס לבצע את זממם.





גולן פתח בסדרה של תביעות דיבה, כאשר לפני כשלושה חודשים תבע חצי מיליון שקלים משני אזרחים, אחד הוא שמסיאן, תושב הרצליה, שבאוקטובר 2024 פרסם בעמוד הפייסבוק שלו כך:

"אני באמת רוצה להבין משהו: הבחור הזה שהיה סגן הרמטכ"ל מי משלם לו כסף? מי מעסיק אותו? מי נתן לדפוק הזה להנהיג את מפלגת העבודה? איך הוא לא עצור על דברי ההסתה שלו? איך הוא הגיע עם נשק ב-7.10 כל כך מהר? אם הוא לא היה בתפקיד מי פתח לו נשקיה כזה מוקדם ? [...] תשימו לב כל מי שנגד הממשלה ב-7.10 יצא גיבור, בא חמוש מלא משום מקום".

למחרת פרסם שמסיאן פוסט נוסף שבו כתב בין היתר: "את יאיר גולן שהביא נשק, צוות טלויזיה ומדים ב-4 דקות הפכו לגיבור".

הצדדים הגיעו לפשרה לפיה שמסיאן יפרסם בחשבון הפייסבוק שלו התנצלות בזו הלשון:

"אני מתנצל בפני האלוף במיל' יאיר גולן על כך שפרסמתי לשון הרע כנגדו לפיה כביכול היה לו מידע מוקדם על מתקפת חמאס ב-7.10, ועוד שקרים והשמצות נגדו. אני חוזר בי מהדברים החמורים שפרסמתי נגד האלוף במיל' גולן, שהתבררו כשקרים מוחלטים. האלוף במיל' גולן התנדב לשירות צבאי בבוקר ה-7.10, סייע להציל אנשים בעוטף עזה וחילץ אזרחים רבים ממסיבת הנובה".

עוד סוכם כי שמסיאן ישלם לגולן הוצאות משפט בסכום שנותר חסוי.