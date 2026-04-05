"יצחק עמית הוא פרעה המודרני, יהיר וחצוף"

פרופסור משה כהן אליה שיצא בעצומה הקוראת לנשיא טראמפ להטיל סנקציות על יצחק עמית והיועמ״שית, התייחס להחלטת בג"ץ לאפשר קיום הפגנות בניגוד להנחיות פיקוד העורף.

בדבריו הוא אמר:‏ "יצחק עמית הוא פרעה המודרני. הוא מסרב לשחרר את עם ישראל מהעבדות היוריסטוקרטית, ואלוהים מקשה את לבו. ‏שוב הוא קובע הרכב שיש לו שליטה בלעדית בו: מציב את כבוב לצידו – שופט שלמיטב זכרוני לא הצביע באף תיק מרכזי נגד עמית מאז הרפורמה – ואת יחיאל כשר כעלה תאנה.

עמית מתהדר בתמיכה בזכויות אדם, ורואה בהגנה עליהן משום "פיקוח נפש", אך בפועל הוא דן בעתירה לקיום הפגנה בשבת תוך סיכון חיי אזרחים ושוטרים, כאשר הדבר הוביל, בין היתר, לדום לב של אדם מבוגר ולהתפרעויות בהפגנת השמאל הרדיקלי בכיכר הבימה. אז מה בדיוק "פיקוח נפש" כאן? מדובר בהפגנה של כ-600 איש (שכביכול חולקו לארבע קבוצות של 150), בזמן מלחמה ובניגוד גמור להנחיות פיקוד העורף. וכל זאת, בשעה שטיל חות'י שוגר לכיוון תל אביב. עם פרעה כזה – זו המציאות.

‏ומנגד, עתירה למימוש זכות יסוד לא פחות חשובה - חופש הפולחן של יהודים בהר הבית - לא זכתה לאותה דחיפות: בג"ץ לא כינס דיון טלפוני, ושם לפתע "פיקוח הנפש" הוא הסכנה במהומות המוסלמים ולא בעצם הפגיעה בזכויות האדם".

עוד הוא תקף: "‏עמית הוא, לשיטתי, השופט המסוכן ביותר בתולדות מדינת ישראל. הוא יהיר, פועל באגרסיביות, כמו פיל בחנות חרסינה, ומקבל החלטות בעלות השלכות כבדות משקל מבלי לשאת באחריות. אילו היה מתרחש אסון חמור יותר, סביר שהיה מתנער מאחריות, והיה שולח את דוברות בתי המשפט לפרסם את המסר המוכר: "אנו רק אוכפים את הדין ואיננו יוצרים אותו, ולכן אנחנו לא נושאים באחריות". אך הציבור מבין: בפועל, אתם גם יוצרים את הדין – ומסרבים לשאת באחריות הנלווית לכך, בעוד שלא ניתן להחליפכם, בניגוד לנבחרי הציבור. חבורה של חצופים ויהירים".



