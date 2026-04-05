נחשף: מבצע ההטעיה הגאוני של ארה"ב באיראן

פרטים דרמטיים נוספים נחשפים הבוקר (ראשון) על מבצע החילוץ המורכב של נווט מטוס ה-F-15E שהופל באיראן. מתברר כי מעבר לגבורת הלוחמים בשטח, המפתח להצלחת המבצע היה מבצע הונאה מתוחכם שניהלה סוכנות הביון המרכזית של ארה"ב מתחת לאפם של האיראנים.

בזמן שכוחות הביטחון של טהרן פתחו במצוד נרחב אחר איש הצוות האמריקני, החלו ב-CIA להפיץ באיראן מידע לפיו הנווט כבר אותר וחולץ מהמדינה. מבצע ההטעיה המתוחכם גרם לאיראנים להתבלבל ולהוריד את רמת הדריכות באזור החיפושים האמיתי, מה שהותיר לכוחות המיוחדים זמן יקר לחפש את הנווט ולפעול ללא לחץ מצד כוחות האויב.

36 שעות של הישרדות על הרכס

בעוד האיראנים רודפים אחרי מידע כוזב, הנווט האמריקני הפגין תושייה יוצאת דופן בשטח. לאחר שהתרחק מאתר ההתרסקות כדי להקשות על איתורו, הוא טיפס על רכס גבוה ושם הסתתר במשך 36 שעות מורטות עצבים. במהלך הזמן הזה הוא הפעיל משדר מצוקה שאפשר לכוחות האמריקניים להתביית על מיקומו המדויק.

המבצע עצמו הוגדר כענק וחסר תקדים בהיקפו, כאשר השתתפו בו מאות חיילי כוחות מיוחדים לצד עשרות מטוסי קרב ומסוקים שסיפקו מעטפת אווירית צמודה. המבצע לא נשען רק על כוח פיזי, אלא נעזר ביכולות טכנולוגיות מתקדמות ביותר של סייבר, חלל ומודיעין שאפשרו ללוחמים לפעול בתוך שטח איראן תוך שיבוש מערכות המכ"ם והקשר המקומיות.