"אני אהרוג אותך": אישום נגד פלסטיני שהתחזה לאיש מוסד ולטייס

בתום חקירה של שוטרי המחוז הצפוני, הוגש היום (ראשון) כתב אישום חמור נגד תושב שטחים בגין שורה של עבירות חמורות ובהן סחיטה באיומים, התחזות, וכן כניסה לישראל שלא כחוק

בתאריך 10.03.26 התקבלה תלונה במשטרת ישראל מהקורבן אודות ניסיון סחיטה ואיומים. עם קבלת התלונה, נפתחה חקירה על ידי שוטרי המחוז הצפוני.

מהחקירה עולה, כי הנאשם אשר נכנס ושהה בשטח מדינת ישראל ללא היתרים כדין, פעל באופן מתוכנן, שיטתי ומתוחכם ליצירת קשר עם הקורבן באמצעות הרשתות החברתיות, תוך הצגת מצגי שווא והסתרת זהותו האמיתית.

במסגרת הקשר שנרקם בין השניים, ניצל הנאשם את האמון שניתן בו והתחזה בשם בדוי לתושב הצפון. לאורך התקופה הציג עצמו, בין היתר, כאיש מוסד, כבעל תפקיד ביטחוני הפועל בשטח אויב ואף כטייס ישראלי. לצורך כך עשה שימוש באמצעים טכנולוגיים , לרבות יצירת תכנים באמצעות בינה מלאכותית, במטרה לבסס את אמינות זהותו הבדויה.

עוד עולה כי הנאשם תיעד את הקורבן במספר הזדמנויות, ללא ידיעתה וללא הסכמתה, לרבות במהלך מפגשים ביניהם, ואף הפיץ תכנים אלו לגורמים נוספים, תוך פגיעה חמורה בפרטיותה.

בתוך כך, ולאחר שתיעד את הקורבן, החל הנאשם לאיים עליה כי יפיץ את הסרטונים שברשותו לגורמים נוספים, וניסה לסחוט אותה תוך הפעלת לחץ ואיומים חמורים. בין היתר אמר לה: "תביני כאן, אם לא תקשיבי לי ולא תצייתי לי אני אהרוג אותך ואסגיר את עצמי. תעני לי ואל תשברי לי את המילה".

בפעילות חקירה סמויה הצליחו החוקרים להתחקות אחר מקום הימצאו של הנאשם, לאתרו ולעצרו באופן מיידי. מעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט בהתאם לצורכי החקירה.

עם סיום שלב החקירה ולאחר גיבוש תשתית ראייתית מוצקה הוגש נגד הנאשם (51), תושב איו"ש, כתב אישום על ידי פרקליטות מחוז צפון באמצעות עו"ד מרינה רוזנפלד, לבית משפט השלום בקריית שמונה, עם בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.

משטרת ישראל רואה בחומרה רבה עבירות איומים ופגיעה בפרטיות, בפרט כאשר הן מבוצעות במרחב הדיגיטלי תוך ניצול טכנולוגיות , ותמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות לאיתורם, חקירתם ומיצוי הדין עם עבריינים, למען ביטחון הציבור ושלומו.