בן גביר טוען: האיראנים חשופים לטלפון שלי

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר טען היום (ראשון) בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' כי האיראנים חשופים לשיחות הטלפון שלו.

בדבריו הוא התייחס לפריצת המלחמה באיראן, ואמר: "באותו יום אני קיבלתי עשרות טלפונים של כתבים ששאלו אותי אם זה נכון שתהיה תקיפה באיראן. כמובן שלא עניתי להם אפילו. זה חמור. אתם לא מבינים שהאיראנים חשופים לדברים האלה? למה להתקשר לשאול את השר? בטח שיש לזה השלכות".

כשנשאל האם האיראנים חשופים לשיחות הטלפון שלו, השיב - "בוודאי".

דבריו אלו נאמרו לאחר שנשאל בן גביר מה צריך לעשות עם אליאור עזראן, אחד הדוברים של חבר מפלגתו חבר הכנסת יצחק קרויזר, שהעלה לפני פרוץ המלחמה פוסט שבו כתב: "חברים קיבלתי עכשיו עדכון משמעותי שהלילה תעשו קידוש בממ"ד, שמרו על עצמכם ותהדקו חגורות, ממריאים".

בן גביר השיב שמי שמדליף פרטים סודיים ממבצעים ביטחוניים צריך להישפט, אך כי לא זה המצב. "בוא נגיד את האמת, היו שמועות באותו באותו יום, כל המדינה דיברה על זה", טען.

"אם היה צריך לעצור אותו אז צריך גם את יונית לוי, בערוץ 12 כבר באו לאולפן עם חליפות", הוסיף. "מבחינתי מישהו שידע והדליף זה חמור מאוד. אבל להערכתי הוא לא ידע. איך אליאור עזראן ידע? אשתי לא ידעה, מי ידע? מאיפה הוא ידע? חבר הכנסת קרויזר ידע על האירוע? הצחקתם אותי. מישהו ידע? אני לא ידעתי".



