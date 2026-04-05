מתקפה חריפה: "הדם יהיה על הידיים של היועמ"שית"

‏השר יואב קיש התייחס היום (ראשון) להפגנות מחוץ לביתו, ולדרישה של המפגינים להיכנס לביתו בזמן אזעקה בעקבות שיגור מאיראן.

ברדיו 'גלי ישראל' אמר קיש: "יש כבר מעל 20 תיקים נגד המפגינים הללו, והפרקליטות לא עושה עם זה דבר. בזמן האירוע הייתה התראת אזעקה והיו להם כ-10 דקות להתפנות. השוטרים שהיו במקום הלכו למרחב מוגן ובצדק, הם לא צריכים לסכן את עצמם בגלל חבורה מטורללת והזויה.

המאבטח נכנס איתי לממ"ד ובזמן שלא הייתה שמירה הם החלו להשתולל על השער וניסו לפרוץ ולהיכנס. זו חציית קו אדום נקודה. אותה חבורה שקיללה והתנהגה באלימות, אף אחד לא היה מכניס אותם לשום מקום ובוודאי לא לבית עם המשפחה. הם בחרו לעשות את ההצגה הזו במקום להתפנות למקום מוגן וכל מי שרואה את הסרטון מבין זאת".

עוד הוא הוסיף: "זו חציית קו אדום, הדם יהיה על הידיים של היועמ"שית ופרקליט המדינה".

בנוסף, הוא התייחס להחלטת בג"ץ לאפשר הפגנות בתל אביב, בניגוד להנחיות פיקוד העורף: "בית המשפט העליון, בהחלטה מנותקת ושערורייתית, חסרת אחריות ומופקרת, מסכן אנשים. ועוד במהלך השבת, אפשר לחשוב מה היה כל כך דחוף. זו חבורה מנותקת שאיבדה את זה מזמן, ונשארו הקיצונים שבקיצונים בקרב שופטי העליון. הם מתנהלים בצורה שפוגעת בביטחון מדינת ישראל בצורה ברורה"

לסיום הוא הוסיף: "האחריות לא בידיים שלו. הוא לוקח את הסמכות מגופי המקצוע ועושה מה שהוא רוצה. זה מתנהל כל הזמן ככה, זה קורה גם בשבת וגם באירוע שיכול להוות סכנת חיים. אי אפשר לעבור על זה בשתיקה ולדבר הזה צריך לשים סוף".