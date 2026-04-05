הדרמה בתל אביב: דרישה מהמפכ"ל לפתוח בחקירה מיידית

הרשת סערה אמש (מוצ"ש) לאחר שהופץ ברשת תיעוד בו נראה רופא מבצע פעולות החייאה במקלט ליד הבימה, כשלפתע הוא נעצר באמצע על ידי שוטר שהזדהה כשוטר.

הבוקר, חברת הכנסת נעמה לזימי שלחה מכתב למפכ״ל, פרקליט המדינה ומח״ש בעקבות פרסום התיעוד, בדרישה לפתוח בחקירה סביב המקרה.

לזימי דורשת את פרסום פרטיו של השוטר וקבלת אישור בדבר הסמכתו הרפואית ופתיחה בחקירה במח״ש סביב עצירת ההחייאה.

נזכיר כי דובר זכי הלר הגיב לאירוע ומסר: "בניגוד לפרסומים כאלו ואחרים, באירוע ההחייאה הערב בתל אביב צוותי מד״א פעלו באופן מלא וללא הפרעה, וביצעו פעולות החייאה בגבר שלקה בליבו. לצוותים חבר רופא משטרתי וכן מתנדב מד״א, מנהל המחלקה לטיפול נמרץ לב בבית החולים איכילוב, יחד עם פראמדיקים נוספים, אשר נלחמו על חייו של המטופל עד שליבו שב לפעום והוא פונה לבית החולים במצב יציב".