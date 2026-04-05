הקצינה שתועדה דוחפת מפגינה - נחקרה באזהרה

קצינת משטרה תועדה בשבוע שעבר, מטיחה מפגינה לקרקע. הבוקר דווח כי היא נחקרה באזהרה

הרשת סערה בשבוע שעבר לאחר שהופץ תיעוד בו נראית שוטרת מטיחה מפגינה ברצפה, והבוקר (ראשון) דיווח לירן תמרי כי השוטרת נחקרה באזהרה במח"ש, ובסיום החקירה שוחררה לביתה.

לפי התיעוד, המפגינה ישבה בצד הדרך, ובשלב מסוים השוטרת הרימה אותה, למרות שנשמעת האישה מבקשת: "אל תגעי בי", ולאחר מכן היא נדחפת ומוטחת לקרקע.



נזכיר כי בשבוע שעבר, המשטרה התייחסה לתגובות הקשות נגד המשטרה, וגיבתה את השוטרת.

בהודעת המשטרה נמסר כי מדובר, לשיטתה, בחציית קו אדום ומסוכן, תוך שימוש בביטויים קיצוניים ובהשוואות פסולות שאין להן מקום בשיח הציבורי. עוד ציינו כי פרסומים מסוג זה עלולים להוות פגיעה בפרטיות ואף עבירה פלילית.



