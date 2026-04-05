דיווח ראשוני: אירוע מסוכן בנתב"ג; כלל העובדים פונו מהמקום

כוחות גדולים של כיבוי והצלה הוזעקו היום (ראשון) למתחם נתב"ג בעקבות דיווח על אירוע חשוד בחומרים מסוכנים (חומ"ס). האירוע החל כאשר מחבילה שהגיעה במשלוח החל להיתמר עשן באופן פתאומי, מה שעורר חשד מיידי להימצאות חומרים כימיים מסוכנים.

עם קבלת הדיווח, הוקפצו למקום לוחמי האש מתחנת נתב"ג יחד עם צוותי היחידה המחוזית המיומנת בטיפול באירועי חומרים מסוכנים.

פינוי עובדים וניטור החומר

על פי הודעת כבאות והצלה, מיד עם הגעת הכוחות למתחם הוחלט על פינוי מיידי של כלל העובדים מהאזור, זאת כדי למנוע מגע ישיר או חשיפה נשימתית לחומר הבלתי מזוהה.

לוחמי היחידה המחוזית לחומ"ס החלו בפעולות ניטור מתקדמות כדי לזהות את מהות החומר שנמצא בתוך החבילה ולמנוע את התפשטותו. נכון לשעה זו, הכוחות פועלים לפינוי בטוח של המפגע מהשטח.

מדוברות כבאות והצלה נמסר כי האירוע נמצא כעת בשליטה מלאה של כוחות הכיבוי. בשלב זה לא ידוע על נפגעים באירוע, והפעילות בשאר חלקי נמל התעופה נמשכת כסדרה. גורמי המקצוע בודקים כעת את מקור החבילה ותכולתה כדי להבין מה גרם לתגובה הכימית המדאיגה.