דיווח: ישראל היתה מעורבת בחילוץ הנווט האמריקני מאיראן

דיווח דרמטי: ישראל השתתפה במבצע לאיתור הנווט האמריקני שהתרסק עם מטוס הקרב שלו באיראן

במבצע הרואי ארה"ב חילצה נווט אמריקני שהתרסק עם מטוס הקרב שלו בלב איראן. כעת (ראשון) דווח בפוקס ניוז, כי ישראל היתה מעורבת במבצע.

על פי הדיווח, ישראל שיתפה את איראן במידע מודיעיני חשוב שהוביל לאיתורו של הנווט, ואף סייעה לעצור את ההפגנות האיראניות ב-36 השעות האחרונות.

נזכיר כי קצין מערכות הנשק נטש עם הטייס את מטוס ה־F-15E Strike Eagle שלהם, לאחר שנפגע ביום שישי בדרום־מערב איראן.

הקצין השתמש בהכשרת SERE (הישרדות, התחמקות, עמידה בשבי והיחלצות) כדי להימנע מלכידה. הוא התרחק מההריסות, טיפס לרכס גבוה והסתתר שם, תוך הפעלת משואת חירום.

הנווט הוא קולונל, מקביל לדרגת אל"מ, כלומר בחיל האוויר הישראלי זו דרגתם של חלק ממפקדי הבסיסים.

הנווט הפעיל את מכשיר האיתור שלו ומיקומו נוטר כל הזמן - כאשר במקביל אש הופעלה כדי למנוע הגעה אליו, וכוחות קרקע הונחתו באיראן כדי לחלצו. בכירים אמריקנים מתארים כי קרב התנהל במקום - אך איש מבין החיילים (למעט שני אנשי הצוות) לא נפגעו.