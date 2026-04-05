פיקוד העורף בהודעה דחופה לציבור

פיקוד העורף פרסם הבוקר (ראשון) אזהרה דחופה לציבור הרחב, בעקבות ריבוי המטחים והפעילות האינטנסיבית של מערכות ההגנה האווירית בימים האחרונים. על פי ההודעה, בשטחים רבים ברחבי הארץ עלולים להימצא נפלים, שברי יירוט וחימושים שלא התפוצצו, המהווים סכנה ממשית ומיידית.

בצבא מבהירים כי גם שברים שנראים תמימים או "כבויים" עלולים להכיל חומרי נפץ רגישים שיכולים להתלקח או להתפוצץ בכל מגע. "כל מגע איתם הוא אסור ומסכן חיים", נמסר בהודעת הפיקוד.

מה עושים כשנתקלים בחפץ חשוד?

בפיקוד העורף מחדדים את כללי הבטיחות הקריטיים במקרה של זיהוי נפל או שבר טיל:

התרחקות מיידית: יש להתרחק מהמקום ולא לנסות להזיז את החפץ.

הרחקת סקרנים: יש למנוע מאחרים, ובמיוחד מילדים, להתקרב לאזור.

דיווח למוקד 100: יש להתקשר מיד למשטרת ישראל ולהמתין להגעת חבלן.

ההנחיות הללו מצטרפות לקריאה החוזרת של גורמי הביטחון להישאר במרחבים המוגנים עשר דקות מלאות לאחר הישמע האזעקה, בדיוק כדי להימנע מפגיעה של אותם שברי יירוט שנופלים לקרקע זמן מה לאחר הפיצוץ בשחקים.

"זכרו - הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים", סיכמו בפיקוד, וקראו לציבור לגלות אחריות ולא להסתכן עבור צילום או איסוף של שברי טילים למזכרת.