בשעות האחרונות: לוסי אהריש מקבלת חיבוק מהימין. זו הסיבה

העיתונאית לוסי האריש שנמצאת במתקפה האחרונה בעין הסערה לאחר שאמרה "אינשאללה שהערבים ינהרו לקלפיות", מטילה פצצה וחושפת מדוע היא לא תצביע ל'רשימה המשותפת הערבית'

העיתונאית לוסי האריש השתתפה בתוכנית 'פגישה עם רוני קובן' בכאן 11, ואמרה שהיא לא תצביע ל'רשימה המשותפת', של הח"כים הערבים.

כשהיא נשאלה מדוע היא השיבה: "אנשים שלא מסוגלים להגיד שהם ישראלים בפה מלא, לא יכולים לייצג אותי. קשה להם עם המושג הזה - ישראלים.

אחרי ה-7 באוקטובר הערבים בישראל קיבלו את הישראלי 'בפנים', כי כשהמחבלים של חמאס נכנסו הם לא ביררו מי יהודי ומי לא. נכון המטרה היתה לרצוח יהודים, אבל גם ערבים נרצחו".

ברשת תגובתה של האריש התפוצצה בשעות האחרונות, עם עשרות תגובות מחמיאות לעיתונאית והערכה רבה לדבריה.

נזכיר כי בשבועות האחרונים פעילי ימין כמו מרדכי דוד ועוד, הפגינו מתחת לביתה של אהריש לאחר שאמרה "אינשאללה שהערבים ינהרו לקלפיות", אלא שכעת אנשי ימין טענו כי יש לעזוב אותה לנפשה ועודדו אותה על דבריה.







