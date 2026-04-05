ברגעים הכי קשים: אלו השירים שהחזיקו את שורדי השבי בחיים

איזה שיר גיא ביקש למסור למשפחתו מהשבי? ומה החזיק את ירדן ועמית ברגעים שאין בהם מילים? שורדי השבי חושפים לראשונה את השירים שליוו אותם מהחשיכה ועד הדרך חזרה הביתה

לרגל חג הפסח, חג החירות, תחנת הרדיו כאן 88 משיקה סדרת תוכניות מיוחדת ומטלטלת, שבה השירים מספרים את הסיפור האישי. מאחורי המיקרופון: שורדי השבי גיא גלבוע-דלאל, עמית סוסנה וירדן ביבס, שבוחרים לשתף את השירים שליוו אותם ברגעים הכי קשים - וגם בדרך חזרה לחיים.

עמית סוסנה

מוזיקה בין כאב לתקווה

במהלך חול המועד ישודרו שלוש תוכניות, שכל אחת מהן תוקדש לעולמו של אחד מהשלושה. הבחירות המוזיקליות נעות בין מטאל, מוזיקה אלקטרונית וקלאסיקות ישראליות - אבל מעל הכול, הן מספרות סיפור.

אלו לא רק שירים אהובים, אלא כאלה שהפכו לעוגן - מקור לכוח, לפריקה, ולפעמים גם לביטוי של שבר עמוק.

צפו בהצצה לתוכנית של גיא גלבוע-דלאל

השירים שהפכו למסר

גיא גלבוע-דלאל חושף רגע אישי במיוחד מתוך התקופה הקשה:

"כשידעתי שעומר ונקרט וטל שהם יוצאים הביתה ואביתר ואני נשארים בשבי, חלק ממה שביקשתי מהם למסור למשפחה זה שירים, שיר לכל אחד. לאמא, לאבא, לאחי הגדול ולאחותי הקטנה".

"מקום מפלט כשאין מילים"

גם ירדן ביבס מתארת את החיבור העמוק למוזיקה:

"מוזיקה תמיד ליוותה אותי, הייתה עבורי מקום מפלט ונחמה, ודרך להביע את עצמי ואת הרגשות, כשאני לא מוצאת את המילים".

ירדן ביבס

מתי זה קורה?

גיא גלבוע-דלאל - ראשון, 5 באפריל, 20:00

עמית סוסנה - שני, 6 באפריל, 20:00

ירדן ביבס - שני, 6 באפריל, 21:00

שלוש תוכניות, שלושה סיפורים אישיים - והשירים שנשארו איתם גם ברגעים הכי קשים.