איראן מאיימת: אלו היעדים הישראלים שנתקוף בקרוב

דובר מטה "ח'אתם אלאנביא" של משמרות המהפכה שיגר הערב (ראשון) אזהרה חריפה לעבר ישראל, וסימן את היעדים הבאים של הרפובליקה האסלאמית במקרה של המשך התקיפות הישראליות. לדבריו, איראן רואה בנציגויות הדיפלומטיות של ישראל מטרות צבאיות לכל דבר.

"אנו מזהירים שוב את המשטר המיואש והמתפורר של הציונות", מסר הדובר בהצהרה רשמית מטעם משמרות המהפכה. "בכל מקרה של תקיפה או פגיעה בשגרירויות או במרכזים דיפלומטיים של הרפובליקה האסלאמית, התגובה תהיה קשה וישירה".

"מטרה לגיטימית לכוחות המזוינים"

באיראן מנסים לייצר "משוואת הרתעה" חדשה, לפיה כל פגיעה בנכס איראני בחו"ל תיענה בפגיעה מקבילה בשגרירות ישראלית. הדובר האיראני הוסיף בנימה מתלהמת כי "כל השגרירויות חסרות הזהות והמזויפות של אותו משטר באזור יהוו מטרה לגיטימית לכוחות המזוינים החזקים של איראן האסלאמית וייפגעו".

האיומים הללו מגיעים על רקע הדיווחים על העלאת כוננות בנציגויות ישראליות רבות בעולם, מחשש לניסיונות פיגוע או ירי כטב"מים וטילים לעבר מבנים דיפלומטיים. במערכת הביטחון הישראלית לוקחים את האיומים ברצינות רבה, במיוחד לאור העובדה שאיראן כבר הוכיחה בעבר את נכונותה לפעול נגד יעדים אזרחיים ודיפלומטיים מחוץ לגבולות המדינה.