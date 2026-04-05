בלתי נתפס: בישראל מעריכים - אלו יכולות השיגור של חיזבאללה

בישראל מעדכנים בנתונים בלתי נתפסים על יכולות השיגור של ארגון הטרור חיזבאללה, ומעריכים: זה משך הזמן שהמלחמה תימשך

במערכת הביטחון מגבשים בימים אלה תמונת מצב עדכנית בנוגע ליכולותיו השיוריות של חיזבאללה, וממנה עולה כי הארגון ערוך למערכה ממושכת נגד מדינת ישראל.

על פי הדיווח בחדשות 12, בצה"ל מעריכים כי חיזבאללה מסוגל לעמוד בקצב אש של כ-200 שיגורים ביום – הכוללים רקטות וכלי טיס בלתי מאוישים – למשך כחמישה חודשים נוספים.

כפי שכבר דיווחנו פה, הארגון פעול בשיטה של "כלכלת חימושים", תוך ניהול קפדני של מלאי הטילים והרקטות שנותרו ברשותו. בצה"ל מצביעים על כך שבידי חיזבאללה נותרו עדיין מאות משגרים, כאשר כמעט כולם פרוסים מצפון לנהר הליטני.

במקביל, צה"ל ממשיך בפעילות הקרקעית בלב איראן, חיסול והשמדת מחבלים בקרבות פנים מול פנים, וחיל האוויר ממשיך אף הוא בחיסול מפקדים ובכירים בארגון הטרור.