"לפחות": בישראל מעריכים - זה הזמן שנותר למלחמה באיראן

המערכה הישירה מול איראן רחוקה מסיום: גורם ישראלי בכיר מעריך כי הלחימה העצימה צפויה להימשך לפחות שבוע נוסף, כך פורסם במהדורת "כאן חדשות". ההערכה מגיעה על רקע הסלמה בחילופי המהלומות והבנה כי המטרות המבצעיות טרם הושלמו.

במקביל להערכות בישראל, נראה כי הערוץ המדיני בין ארצות הברית לאיראן נחסם בשלב זה. על פי הדיווח, בירושלים עודכנו כי המגעים העקיפים בין הצדדים בנוגע להפסקת אש "הגיעו למבוי סתום". כתוצאה מכך, הממשל האמריקני נערך להחרפת התגובה הצבאית, הכוללת תכניות לתקיפת תשתיות לאומיות על אדמת איראן.

כישלון מאמצי התיווך האזוריים

הדיווחים על הקיפאון המדיני קיבלו משנה תוקף הלילה גם ב"וול סטריט ג'ורנל". על פי העיתון, מאמצי התיווך של מדינות האזור, בהובלת פקיסטן, בניסיון למצוא נוסחה שתעצור את האש בין ארה"ב לאיראן – נכשלו לחלוטין.

מתווכים ששוחחו עם העיתון ציינו כי הפערים בין הדרישות האמריקניות לעמדות האיראניות אינם ניתנים לגישור בשלב זה, מה שסולל את הדרך להמשך ואף להרחבת המבצע הצבאי.