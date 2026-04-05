דיווח: ארה"ב השמידה 2 מטוסי קרב שלה בלב איראן

לאחר שהבוקר (ראשון) הנווט האמריקני שהופל עם מטוסו ביום שישי, חולש בשלום במבצע הרואי, הניו יורק טיימס מדווח כי ארה" השמידה 2 מטוסים שלה מחשש שיפלו לידי איראן.

מבצע לחילוץ הנווט שמטוסו הופל באיראן שני מטוסי תובלה שהיו אמורים להטיס את אנשי הקומנדו ואת צוותי האוויר נתקעו בבסיס מרוחק באיראן. בעקבות התקלה, המפקדים החליטו להטיס שלושה מטוסים חדשים ופוצצו את שני המטוסים המושבתים מחשש שייפלו לידי האיראנים.





נזכיר כי טראמפ התייחס לחילוץ ומסר: "הלוחם האמיץ הזה היה מאחורי קווי האויב, בהרים המסוכנים של איראן, בזמן שאויבינו רדפו אחריו והתקרבו אליו יותר ויותר מדי שעה. אך הוא מעולם לא היה באמת לבד, משום שהמפקד העליון שלו, שר ההגנה, יושב ראש המטות המשולבים ולוחמים נוספים עקבו אחר מיקומו 24 שעות ביממה ותכננו בקפידה את חילוצו.

בהנחייתי, צבא ארה"ב שלח עשרות כלי טיס, מצוידים בכלי הנשק הקטלניים ביותר בעולם, כדי לחלץ אותו. הוא נפצע, אך יהיה בסדר גמור. מבצע החילוץ המופלא הזה מצטרף לחילוץ מוצלח של טייס אמיץ נוסף אתמול – שלא אישרנו בזמן אמת, כדי שלא לסכן את מבצע החילוץ השני. זו הפעם הראשונה בזיכרון הצבאי ששני טייסים אמריקנים חולצו בנפרד, מעומק שטח אויב", כתב טר