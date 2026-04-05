הדסה בן ארי: "שמישהו יגיד לי שאני מגזימה"

הסופרת והיוצרת הדסה בן ארי, חושפת כח החשש שמלווה אותה לקראת הגעתה לתל אביב, גורם לה להבין את החשש של חבריה להגיע לשומרון

הסופרת הדסה בן ארי, תושבת פרדס חנה, שיתפה בפוסט חשוף את התחושות המלוות אותה לקראת נסיעה מקצועית לתל אביב, עיר שבימים אלו נמצאת תחת איום תמידי של אזעקות וירי טילים.

בן ארי פתחה את דבריה בהשוואה אירונית למתח המוכר ביהודה ושומרון: "יש לי חברים מתל אביב ופרבריה שתמיד מתייעצים איתי לפני שהם נוסעים להופיע בהתנחלויות", כתבה. "צומת הגוש זה מסוכן? מה זה כביש 60? זה טוב לנו? איפה זה חוות גלעד? יש לי שם מופע זריחה. אמאל'ה!".

לדבריה, הפחד של חבריה מהשומרון תמיד נראה לה מעט משעשע, אך כעת התהפכו היוצרות. "אני תמיד צוחקת עליהם, על הפחד, אבל אני חייבת להגיד שעכשיו אני מבינה אותם", הודתה בן ארי בפוסט.

הניגוד בין השגרה ביישובי הצפון והשרון לבין המתיחות במרכז הארץ בולט במיוחד בדבריה: "יש לי ביום שני שיחה בתל אביב!! ואני מרגישה שאני מגיעה מפרדס חנה הישר למערב הפרוע. ביום שישי הסתובבנו באורוות האומנים ועשינו כדרות, וביום שני אני נוסעת למסע בין כוכבים נופלים".

החשש מהלא נודע ומהשיבוש הפתאומי של סדר היום בשל המצב הביטחוני ניכר בסיום דבריה, כשהיא פונה לעוקביה בבקשה להרגעה: "בבקשה בבקשה שמישהו יגיד לי שאני מגזימה. שבסך הכל רגוע בין האזעקות".