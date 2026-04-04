הצעד המפתיע של עדן פינס ואושר כהן: "התחלנו לשמור שבת"

שמים את הטלפון בצד: עדן פינס משתפת בצעד המפתיע שלה ושל אושר כהן בדרך לדת, ומודה - "זה הרבה פחות קשה ממה שחשבתי"

הדוגמנית הבינלאומית עדן פינס ובן זוגה, הזמר אושר כהן, מעלים הילוך במערכת היחסים – והפעם לא מדובר בעוד חופשה פוטוגנית, אלא בצעד רוחני משמעותי.

בסטורי מרגש שהעלתה פינס (מוצ"ש), היא שיתפה את מאות אלפי עוקביה בהחלטה של השניים להתחיל בתהליך של התחזקות ושמירת שבת.

בטקסט שצורף לתמונה של הדוגמנית, היא חשפה כי השניים הבטיחו לעצמם להתחיל להשתדל בשמירת השבת ברגע שיעברו לגור יחד. על פי הסטורי, נראה שהם עומדים במילה שלהם:

"אנחנו כבר שלושה שבועות הולכים לבית כנסת, שחררנו את הטלפון, מקדשים, מבדילים, משפחה באה, חברים ובאמת שאין תחושה מדהימה כזו. ותכל'ס? זה הרבה פחות קשה ממה שחשבתי." עדן פינס צילום: אינסטגרם עדן פינס

עדן פינס ואושר כהן מצטרפים ללא מעט סלבס בביצה הישראלית שבחרו לאחרונה להתקרב למסורת, אך נראה שאצל הזוג הזה מדובר בחלק מביסוס הקשר הזוגי שלהם בביתם המשותף.