אסון בתל אביב בעקבות החלטת בג"צ: "נלחמים על חייו"

למרות הנחיות פיקוד העורף המקוריות, בג"ץ התכנס בשבת ואישר להעלות את מספר המשתתפים ל-600. עם הישמע האזעקה, נוצר דוחק כבד בכניסה לחניון הבימה, ואחד המפגינים התמוטט

שעות ספורות לאחר שבג"ץ התכנס באופן חריג בעיצומה של השבת כדי לאשר את הגדלת מכסת המשתתפים במחאה בתל אביב, התרחש הערב (מוצ"ש) אירוע חירום רפואי קשה במקום. במהלך האזעקה שנשמעה בגוש דן, נוצר דוחק כבד בפתחי המרחב המוגן, כתוצאה ממנו התמוטט אחד המפגינים ואיבד את דופקו.

האירוע התרחש על רקע מחלוקת משפטית וביטחונית: בעוד שפיקוד העורף הגביל את ההתקהלות במקום ל-150 איש בלבד בשל המצב הביטחוני, עתירה שהוגשה לבג"ץ הובילה לדיון דחוף ביום המנוחה. השופטים קיבלו את העתירה ואישרו להעלות את מספר המפגינים ל-600, בניגוד לעמדה המקורית של גורמי הביטחון.

דוחק נוראי בדרך למחסה

על פי דיווחה של העיתונאית שני ויצמן (i24NEWS), שנכחה במקום עם הישמע האזעקה מיהרו מאות המשתתפים בו-זמנית לעבר חניון הבימה המשמש כמרחב מוגן. "היה דוחק נוראי במקום", תיארה ויצמן. "הוא פשוט התמוטט מול העיניים שלי, עדיין מנסים להציל את חייו".

צוותי רפואה שהיו בכיכר החלו בביצוע פעולות החייאה ממושכות במפגין, שאיבד את הכרתו בעיצומו של הדוחק בפתחי החניון. המאמצים להצלת חייו נמשכו בשטח בעוד שאר המפגינים שהו במחסה בהתאם להוראות.