ארה"ב קבעה: אחייניתו של סולימאני תגורש בעקבות תמיכה באיראן

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הודיע הערב (מוצ"ש) כי חמידה סולימאני אפשאר, אחייניתו של מפקד משמרות המהפכה לשעבר קאסם סולימאני, תגורש מארה"ב. הגירוש מגיע יום אחרי שאפשר נעצרה יחד עם בתה בעקבות פרסום הודעות תמיכה במשטר האיראני, כשרוביו החליט על שלילת הוויזה שלה.

"עד לאחרונה, חמידה סולימאני אפשאר ובתה החזיקו בוויזה וחיו בפאר בארצות הברית. אפשאר היא אחייניתו של הגנרל האיראני קאסם סולימאני, והיא גם תומכת נלהבת של המשטר האיראני, שחגגה את ההתקפות על אמריקנים במזרח התיכון וכינתה את ארצנו 'השטן הגדול" אמר רוביו. "השבוע ביטלתי את המעמד החוקי של אשאר ובתה, וכעת הן נמצאות במעצר עד להרחקה מארה"ב".

לטענת רוביו, "בזמן שאפשאר גרה בלוס אנג'לס, היא קידמה את הפרופגנדה של המשטר האיראני באינסטגרם והביעה תמיכה במשמרות המהפכה, שהוגדרו כארגון טרור. ממשל טראמפ לא יאפשר למדינתנו להפוך לבית לאזרחים זרים התומכים במשטרי טרור אנטי-אמריקנים".