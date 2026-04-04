נועה קירל ודניאל פרץ מסוקרים בעולם: “הבקהאמים של ישראל”

הצהובון הבריטי המשפיע "The Sun" הקדיש כתבת פרופיל נרחבת לזוג הנוצץ של ישראל, כשהוא משווה אותם לצמד האייקוני דייוויד וויקטוריה בקהאם ומסמן אותם כ"פאוור-קאפל" הבינלאומי החדש

העולם המערבי מתחיל להכיר מקרוב את השילוב המנצח שבין הפופ הישראלי לכדורגל האירופי. עיתון ה-"The Sun" הבריטי, הנחשב לאחד מכלי התקשורת הנפוצים והמשפיעים בממלכה, פרסם השבוע כתבה נרחבת על נועה קירל ודניאל פרץ.

תחת הכותרת המחמיאה "הבקהאמים של ישראל", סקר העיתון את סיפור האהבה שמתנהל על הקו שבין תל אביב למינכן, תוך שהוא מציג אותם כגרסה המקומית והצעירה של הזוג המפורסם בעולם.

בכתבה הודגש הדמיון המבני בין שני הזוגות: מצד אחד, קירל, כוכבת פופ בינלאומית ומי שייצגה את ישראל באירוויזיון; ומהצד השני, פרץ, שוערה המבטיח של באיירן מינכן הנחשב לאחד הכישרונות הבולטים בדורו. הכתבה לא הסתפקה רק בזוהר ובתהילה, אלא העמיקה גם באתגרים שמציבים המרחק הגיאוגרפי והקריירות התובעניות של השניים, המאלצות אותם לתמרן בין ישראל לאירופה תחת עינה הפקוחה של התקשורת.

נועה קירל ודניאל פרץ בצהובון המפורסם באנגליה צילום: מתוך העיתון The Sun

החשיפה בבריטניה מהווה צעד משמעותי עבור הזוג, ומקבעת את מעמדם לא רק ככוכבים מקומיים, אלא כמותג בינלאומי המצליח לגשר על הפער שבין עולם הבידור למגרש הכדורגל. נראה כי עבור הקהל האירופי, השילוב בין הקול של נועה לכפפות של דניאל הוא בדיוק הסיפור שהם חיכו לו.