הותר לפרסום: גיא לודר מיובלים נפל בקרב בלבנון

הותר לפרסום כי רס"ל גיא לודר, בן 21 מיובלים, נפל בקרב בדרום לבנון. לודר היה לוחם ביחידת מגלן, עוצבת הקומנדו.

מבדיקה ראשונית עולה כי לודר נהרג מירי כוחותינו, ובצה"ל הבהירו כי הנסיבות האירוע נחקרות. עוד נאמר כי לוחם צה"ל נוסף נפצע באורח קשה בתקרית שבו לודר נפל.

האירוע הקשה התרחש הלילה (בין שישי לשבת) בשעה 3:00 לפנות בוקר, כשכח של יחידת מגלן פעל בכפר שעבא בדרום לבנון במטרה לעצור מחבל חיזבאללה שהעביר לארגון הטרור מידע על כוחות צה"ל במרחב.

בשלב מסוים, אחד הלוחמים טען כי זיהה שני "חשודים" שנמלטו מהזירה - ופתח לעברם באש. רק לאחר מכן התברר כי השניים לא היו חשודים, אלא שני הלוחמים מהיחידה שנפגעו - כשלודר נהרג מהירי, והלוחם השני נפצע באורח קשה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הספיד את נפילתו ואמר בעקבות האירוע כי "הלב של כולנו עם משפחתו של לוחם מגלן, רס״ל גיא לודר ז״ל, שנפל בתקרית המצערת בדרום לבנון. רעייתי ואני שולחים את תנחומינו העמוקים למשפחתו ויקיריו של גיא ז״ל, שלחם באומץ ובגבורה למען הגנת יישובינו ואזרחינו. יהי זכרו ברוך".