לא תאמינו שזה כשר לפסח: פנקייקים רכים ומושלמים

מתכון קל ומהיר לפנקייקים אווריריים לפסח שלא מרגישים "של חג" בכלל - 5 דקות עבודה ויש לכם ארוחת בוקר מנצחת לכל המשפחה

הפנקייקים האלה הם בדיוק מה שחסר לארוחות הבוקר של חול המועד - מצד אחד קלילים ואווריריים, ומצד שני משביעים ומנחמים. השילוב בין קמח תפוחי אדמה לקמח שקדים יוצר מרקם רך במיוחד, כזה שלא מתפרק ולא מרגיש "כשר לפסח" בכלל.

הבשורה האמיתית? לא צריך להיות שף כדי להכין אותם. תוך כמה דקות של ערבוב וטיגון, יש לכם ערימה זהובה שמתחסלת עוד לפני שהיא מספיקה להגיע לשולחן.

המצרכים (לכ-10 פנקייקים):

2 ביצים (L)

1 גביע (200 מ"ל) שמנת חמוצה או יוגורט

3 כפות סוכר

1 שקית סוכר וניל

1/2 כוס קמח תפוחי אדמה

1/2 כוס קמח שקדים (או קמח מצה דק מאוד לעוגות)

1 כפית אבקת אפייה (כשרה לפסח)

מעט חמאה או שמן לשימון המחבת

אופן ההכנה:

הבלילה: בקערה טורפים היטב את הביצים עם הסוכר וסוכר הווניל עד לקבלת תערובת מעט תפוחה. מוסיפים את השמנת החמוצה ומערבבים שוב.

האיחוד: מוסיפים לקערה את קמח תפוחי האדמה, קמח השקדים ואבקת האפייה. מערבבים רק עד שהתערובת אחידה - טיפ חשוב: ערבוב יתר יפגע באווריריות.

הטיגון: מחממים מחבת טפלון ומשמנים אותה במעט חמאה או שמן. בעזרת מצקת קטנה, יוצקים תלוליות מהבלילה.

הסבלנות משתלמת: כשמופיעות בועות קטנות על פני הפנקייק והשוליים מתחילים להתייבש, הופכים בזהירות לצד השני לטיגון של דקה נוספת עד להזהבה.

טיפ להגשה:

ערמו ערימה של פנקייקים חמים, הניחו קוביית חמאה קטנה למעלה, פזרו פירות יער או פרוסות בננה וזלפו שפע של מייפל או דבש.