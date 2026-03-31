ברקת בתביעת ענק נגד חדשות 12: "שיטות של עולם תחתון"

שר הכלכלה ניר ברקת הגיש תביעת דיבה נגד כתב חדשות 12 עמרי מניב, בדרישה לפיצוי של חצי מיליון שקלים. כל הפרטים

שר הכלכלה ניר ברקת הגיש היום (שלישי) לבית משפט השלום בפתח תקווה תביעת דיבה חריפה נגד כתב חדשות 12 עמרי מניב, זאת בעקבות סדרת פרסומים כוזבים ברשת X (טוויטר) בנוגע למיזם "הסל של ישראל". ברקת דורש מהנתבע פיצוי כספי של חצי מיליון שקלים, פרסום תיקון והכחשה, והסרה מיידית של כל הפרסומים הפוגעניים.

על פי כתב התביעה, הכתב ניהל קמפיין מתוזמר של "פייק ניוז" במטרה לפגוע בברקת ובמיזם הלאומי להורדת יוקר המחיה.

בכתב התביעה נטען כי "הכתב הציג מצג שווא זדוני, לפיו מיזם 'הסל של ישראל' אינו אלא מעשה מרמה והונאה מתוכננת מראש. לפי פרסומיו השקריים, השר ברקת ניהל 'מכרז פיקטיבי' שתוצאותיו נקבעו מראש לטובת 'מקורבו' רמי לוי, תוך הולכת שולל של הציבור ושל רשתות השיווק בישראל. כדי להוסיף נופך של 'קנוניה' לסיפור, המציא הכתב כי השר בחר בסלוגן של רשת הקמונעאות רמי לוי ('הסל של המדינה') במטרה להכשיר את הקרקע לזכייתו, ושינה אותו רק לאחר ש'נתפס'". על פי כתב התביעה, הסלוגן נקבע זמן רב מראש ללא קשר לרמי לוי.

בהמשך נכתב כי "לאחר שהתברר שרשת קרפור היא שזכתה במכרז, הכתב לא חזר בו, אלא המציא עלילה חדשה ושקרית כדי 'להציל' את התזה המופרכת שלו. הוא טען כי קרפור נבחרה כדי שתממן 'בעקיפין' פרסומים בעמוד חדשות (PUSH) 'שבבעלות אחיו של השר ברקת'".

ברקת טוען כי "מדובר בשקר כפול: ראשית, העמוד אינו בבעלות אחיו של השר. שנית, התביעה מבהירה כי על פי תנאי המיזם, הזוכה כלל אינו מקבל כסף לידיו ואינו בוחר היכן לפרסם. כל תקציב הפרסום מנוהל ומבוצע ישירות על ידי הממשלה (לפ"מ) לפי קריטריונים קשיחים שנקבעו מראש, כך שקרפור כלל אינה יכולה להזרים כספים לעמוד כזה או אחר כחלק מהזכייה".

"​רדיפה אישית שיטתית וסגנון של עולם תחתון"

לפי כתב התביעה, "מניב פועל מתוך ונדטה אישית ושיטתיות, תוך שימוש בסגנון בוטה המזכיר 'עולם תחתון' והפצת כזבים ביודעין. הכתב לא היסס להציג את אנשי המקצוע במשרד הכלכלה והתעשייה כשותפים להונאה, תוך רמיסת שמם הטוב של עובדי ציבור מסורים רק כדי לחסל את שמו של השר".

​"חופש הביטוי אינו חופש לשקר ולהמציא עובדות בזדון. שמי הטוב וניקיון כפיי, שנבנו במשך עשורים של עשייה ציבורית למען הכלל, אינם הפקר" אמר ברקת לאחר הגשת כתב התביעה. "ההתנהלות שנחשפת בתביעה זו - של החלפת שקר בשקר והמצאת עלילות שווא חסרות בסיס - היא תעודת עניות ובושה למקצוע העיתונות. מי שיבחר להפיץ פייק ניוז במטרה לפגוע בי, או לחבל במיזמים לאומיים שנועדו להוריד את יוקר המחיה בישראל - ייאלץ לתת על כך את הדין".