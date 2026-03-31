תוך יממה: 20 אתרי ייצור אמל"ח הותקפו בטהרן

מבצע "שאגת הארי": במהלך היממה האחרונה (חמישי), צה"ל השלים תקיפות של 20 אתרי ייצור אמצעי לחימה ומרכזי מחקר ופיתוח ברחבי טהרן.

לפי הודעת דובר צה"ל, חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים בשעות הבוקר המוקדמות מטס תקיפה נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן. במטס זה, צה"ל המשיך במאמץ המרכזי להעמקת הפגיעה בתעשיות הייצור הצבאיות.

עוד נאמר כי יותר מ-80 חימושים הוטלו לעבר מגוון תשתיות של המשטר, ובהם: אתר ייצור רכיבים הכרחיים למנועי טילים בליסטיים, אתר ששימש לעריכת ניסויים עבור מנועי טילים בליסטיים ואתר ייצור של מערכות הגנה אוויריות.

במקביל, צה"ל תקף תשתיות נוספות במטה המרכזי של חיל האוויר של משמרות המהפכה בטהרן, לצד אתרי שיגור ואחסון של טילים בליסטיים ואתרי מערכות הגנה אוויריות.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בתעשיות הצבאיות של המשטר על מנת לשלול את יכולות הייצור אותן בנה במשך שנים".



