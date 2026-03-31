תיעוד מטורף מלב טהראן: כך צה"ל ריסק את ההגנה האיראנית

צה"ל מפרסם תיעודים חדשים ומיוחדים המציגים את רגעי הפגיעה המדויקת במערכות ההגנה האווירית של משטר הטרור ברחבי טהראן. במקביל, חיל האוויר השלים ביממה האחרונה גל תקיפות מסיבי של למעלה מ-230 מטרות

צה"ל ממשיך להכות בעוצמה במשטר הטרור האיראני, ומעמיק את הפגיעה במערכי האש וההגנה האווירית של הרפובליקה האסלאמית. היום (שלישי) מפרסם הצבא תיעודים מיוחדים ודרמטיים המספקים הצצה לפעילות חיל האוויר בלב מדינת האויב.

פגיעה כירורגית במערכות ההגנה

בתיעודים החדשים שנחשפים, ניתן לראות תקיפות מדויקות שבוצעו לעבר מערכות הגנה אוויריות הממוקמות ברחבי הבירה טהראן. בצה"ל מציינים כי התקיפות הכירורגיות הללו בוצעו בהכוונת למד"ן, כחלק ממאמץ שיטתי ומתמשך לשלול את יכולות ההגנה של משטר הטרור ולאפשר חופש פעולה אווירי בשמי איראן.





דובר צה"ל

מעל 230 תקיפות ביממה אחת

לצד הפגיעה הדרמטית במערך ההגנה האווירית, המערכה נמשכת במלוא העוצמה גם נגד מערכי ההתקפה של איראן. חיל האוויר, הפעם בהכוונת אגף המודיעין (אמ"ן), השלים במהלך היממה האחרונה גל תקיפות נרחב וחריג בהיקפו.





דובר צה"ל

במסגרת גל זה, הותקפו יותר מ-230 מטרות שונות של המשטר האיראני ברחבי המדינה. בין היעדים שהושמדו היו משגרי טילים בליסטיים שכבר עמדו מוכנים לשיגור, וכן אתרים אסטרטגיים מרכזיים לייצור אמצעי לחימה.