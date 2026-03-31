טראמפ: "המערכה מתקרבת לסיום, לא נישאר עוד הרבה זמן באיראן"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר בראיון ל"ניו יורק פוסט" כי "המערכה מתקרבת לסיום, אנחנו לא נישאר עוד הרבה זמן באיראן. אנחנו משמידים להם את הצורה כרגע"

בדרך לסיום המלחמה? שעות ספורות אחרי שהתראיין לרשת CBS News וטען כי לא וויתר על האפשרות לכפות על איראן לפתוח את מצרי הורמוז, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התראיין כעת (שלישי) גם לעיתון "ניו יורק פוסט" - כשהפעם אמר כי המלחמה באיראן "כנראה תסתיים בקרוב", ושמדינות אחרות "יכולות לפתוח מחדש את מצרי הורמוז בעצמן".

"אני חושב שמצרי הורמוז ייפתחו אוטומטית ברגע שהמלחמה תיגמר. אבל הגישה שלי היא שחיסלתי את איראן" טען טראמפ. "לא נשאר להם כוח, אז המדינות האחרות שמשתמשות במצרי הורמוז - יכולות ללכת ולפתוח אותו מחדש בעצמן. אני מאמין שמי ששולט בנפט ישמח מאוד לפתוח את המיצר".

טראמפ הוסיף ואמר כי "המערכה מתקרבת לסיום, אנחנו לא נישאר עוד הרבה זמן באיראן. אנחנו משמידים להם את הצורה כרגע, וזו השמדה מוחלטת". עם זאת, הנשיא האמריקני הבהיר כי "לא נהיה שמה עוד הרבה, אבל עדיין יש לנו עוד עבודה לעשות בכל הנוגע להריסת היכולות ההתקפיות שעוד נשארו להם".

כאמור, מוקדם יותר היום טראמפ התייחס למאגר האורניום המועשר של איראן, אשר לפי הדיווחים נמצא באתר תת-קרקעי באיספהאן - וסירב להשיב לשאלה האם יהיה ניתן להכריז על ניצחון במלחמה נגד איראן גם אם מלאי האורניום המועשר לא ייתפס או יושמד.

"אני לא חושב על זה" טען טראמפ בראיון לרשת CBS. לדבריו, האורניום המועשר "קבור כל כך עמוק באדמה, שיהיה קשה להגיע אליו. אנחנו שמרנו על זה מאז התקיפה ביוני האחרון. זה עמוק מאוד שם, והם לא יכולים להשתמש בזה. אפילו בלי מלחמה, זה די בטוח. לפחות אני חושב שאנשים סוף סוף יודו שמדובר בהשמדה מוחלטת".

עוד התייחס למה שעדיין נדרש כדי שארה"ב תוכל לנצח במלחמה. "אנחנו רוצים לנקות קצת שאריות" הסביר. "היה לנו שינוי משטר טוטאלי. האנשים האלה שונים מאלו שהיו בעבר, ובכנות הם די סבירים".



