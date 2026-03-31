טראמפ על האורניום באיראן: "זה קבור עמוק, אני לא חושב על זה"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ סירב להגיד האם ניתן להכריז על ניצחון באיראן בלי להשמיד את מלאי האורניום המועשר: "זה קבור כל כך עמוק באדמה, שיהיה קשה להגיע אליו. אני לא חושב על זה".

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס היום (שלישי) למאגר האורניום המועשר של איראן, אשר לפי הדיווחים נמצא באתר תת-קרקעי באיספהאן. בדבריו סירב להשיב לשאלה האם יהיה ניתן להכריז על ניצחון במלחמה נגד איראן גם אם מלאי האורניום המועשר לא ייתפס או יושמד.

"אני לא חושב על זה" טען טראמפ בראיון לרשת CBS. לדבריו, האורניום המועשר "קבור כל כך עמוק באדמה, שיהיה קשה להגיע אליו. אנחנו שמרנו על זה מאז התקיפה ביוני האחרון. זה עמוק מאוד שם, והם לא יכולים להשתמש בזה. אפילו בלי מלחמה, זה די בטוח. לפחות אני חושב שאנשים סוף סוף יודו שמדובר בהשמדה מוחלטת".

עוד התייחס למה שעדיין נדרש כדי שארה"ב תוכל לנצח במלחמה. "אנחנו רוצים לנקות קצת שאריות" הסביר. "היה לנו שינוי משטר טוטאלי. האנשים האלה שונים מאלו שהיו בעבר, ובכנות הם די סבירים".