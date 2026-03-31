טראמפ נוזף באירופה: תגדלו קצת אומץ, תלחמו באיראן!

הנשיא טראמפ נוזף שוב בבעלות הברית של אירופה ובעולם על סירובן להשתתף בלחימה נגד איראן, ועקץ אותן על חוסר מוכנותן להילחם

הנשיא טראמפ פרסם עוד פוסט נפיץ, בו עקץ את בעלות הברית של ארה"ב המסרבות להילחם באיראן וקרא להן "לגדל אומץ מאוחר" ולא לצפות שארה"ב תלחם למענן.



"כל המדינות האלה, שלא יכולות לקבל דלק מטוסים בגלל מיצרי הורמוז, כמו בריטניה, שסירבה להשתתף במבצע 'כריתת הראש' של איראן, יש לי הצעה אליכם: ראשית, תקנו מארה"ב, יש לנו המון. שנית, תגדלו קצת אומץ מאוחר".

טראמפ המשיך והציע מסלול נוסף למדינות אירופה: "פשוט תקחו את הנפט מאיראן! עליכם ללמוד להילחם למען עצמכם, ארה"ב לא תעזור לכן יותר, בדיוק כפי שלא באתן לעזור לנו. איראן כמעט והוכרעה לחלוטין, החלק הזה נגמר, קחו את הנפט שלכם!".

בפוסט נוסף שפרסם מיד אחר כך, נזף הנשיא טראמפ גם בצרפת: "מדינת צרפת לא אפשרה למטוסים בדרך לישראל, עמוסים בציוד צבאי, לטוס מעל שטח צרפת, צרפת הייתה מאוד לא יעילה בכל הקשור ללחימה ב'קצב של איראן' (חמיאני) שחוסל בהצלחה, ארצות הברית תמיד תזכור את זה!".